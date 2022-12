Cássia Eller e o guitarrista Victor Biglione - Divulgação/Paulo Ruy Barbosa

Cássia Eller e o guitarrista Victor BiglioneDivulgação/Paulo Ruy Barbosa

Publicado 11/12/2022 15:32 | Atualizado 11/12/2022 15:44

Rio - Consagrada entre as maiores cantoras brasileiras, Cássia Eller teria completado 60 anos, neste sábado, e seu legado musical acaba de ganhar mais uma obra. O álbum "Cássia Eller e Victor Biglione in Blues" traz a artista em 10 gravações inéditas, feitas em parceria com o renomado guitarrista Victor Biglione. Com releituras de sucessos do gênero, o disco já está disponível nas plataformas digitais e é previsto para ser vendido em lojas físicas a partir do segundo semestre de 2023.

fotogaleria

"Acho muito oportuno lançar este trabalho agora. É uma maneira de festejar o que foi a vida dela nessa data tão importante. E mais especial ainda por ser um álbum de blues, que representa muito bem a minha mãe, um disco muito legal de releituras com o Victor Biglione numa pegada muito diferente", comemora o cantor e compositor Chico Chico, filho de Cássia.

Artista vencedor do Grammy Latino, Victor Biglione relembra que o projeto nasceu de um pensamento que teve em viagem aos Estados Unidos, em 1991. "Eu me ressentia que não tínhamos no Brasil um trabalho de releituras que expressasse a riqueza que a linguagem blues traz consigo", conta ele, que selecionou todo o repertório que integraria o disco e, então, saiu em busca de uma voz feminina para interpretar as canções.



"Uma produtora amiga, Lígia Alcantarino, me indicou uma cantora iniciante chamada Cássia Eller. Ouvi Cássia cantando a faixa ‘Por Enquanto’, de Renato Russo, em que citava na introdução ‘I’ve Got a Feeling’, de Lennon e McCartney. Logo vi que ela tinha essa pegada", diz o músico.

Biglione ainda revela curiosidades dos bastidores da gravação, quando a carioca nascida em 10 de dezembro de 1962 deixou bem claro que estava destinada a se tornar uma das maiores representantes do rock nacional. "Lembro que a Cássia foi à minha casa bem tímida. Passei a ela o repertório e, três dias depois, no primeiro ensaio com a banda, ela já havia dominado todas as canções com interpretações estonteantes e cheias de personalidade. Todos ficaram de queixo caído, pois ela não conhecia aquelas obras até então", comenta Victor.

"Cássia Eller e Victor Biglione in Blues" traz em seu repertório as versões de clássicos do blues e do rock como "I’m Your Hoochie Coochie Man", originalmente de Muddy Waters, "Got to Get You Into My Life", dos Beatles, e "Prison Blues", do Led Zeppelin.