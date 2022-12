O ator Lucca Picon é apontado como novo affair de Anitta - Reprodução/Instagram

O ator Lucca Picon é apontado como novo affair de AnittaReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2022 09:51

Rio - Anitta não perdeu tempo depois do término do namoro de 3 meses com o produtor canadense Murda Beatz. É o que sugerem os internautas, que apostam em um affair entre a cantora e o ator Lucca Picon. Os boatos tiveram início neste sábado, após os dois publicarem fotos nas redes sociais com um fundo parecido. Mais tarde, a Poderosa levou o rapaz para acompanhá-la em seu show no Carnatal , no Rio Grande do Norte.

Lucca Picon tem 21 anos, nasceu em Santa Catarina e é filho filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem. O rapaz iniciou sua carreira como modelo, antes de se descobrir na atuação, estreando na TV aberta em "Malhação - Toda Forma de Amar" (2019). Além disso, o ator fez par romântico com Klara Castanho no filme "Confissões de uma Garota Excluída" e também está no elenco da série "De Volta aos 15", estrelada por Maisa e Camila Queiroz, ambas produções da Netflix.

Nas redes sociais, o ator costuma equilibrar postagens dos bastidores de seus trabalhos, com ensaio fotográficos e cliques em que mostra o abdômen sarado. Apesar do sobrenome, Lucca não tem parentesco com a ex-BBB Jade Picon, que está no ar como Chiara, na novela "Travessia".

lucca picon e a anitta no mesmo quarto… como são namoradinhos pic.twitter.com/IkCbEw0wEz — patrick | parody/fan account (@boyfromssa) December 10, 2022

anitta cantando "tudo bem tô com outro contatinho" e apontando pro ficante dela lucca picon kkkkkkk eu amo pic.twitter.com/4qAnyDwjJl — aly (@stranwberryes) December 11, 2022