Bruna Linzmeyer posa de biquíni e divide a opinião dos internautas - Reprodução do Instagram

Bruna Linzmeyer posa de biquíni e divide a opinião dos internautasReprodução do Instagram

Publicado 12/12/2022 10:35

Rio - Bruna Linzmeyer, de 30 anos, compartilhou um momento de alegria com os fãs, através do Instagram, neste domingo, após participar pela primeira vez do evento esportivo 'Rei e Rainha do Mar', na praia de Copacabana, neste domingo. No entanto, as fotos chamaram a atenção por outro motivo: os pelos nas axilas e virilhas da atriz. A artista dividiu a opinião dos internautas ao decidir não se depilar.

fotogaleria

"Sem noção. Já pensou se isso vira moda? Credo. É só uma questão de higiene e bom senso", criticou um internauta. "Dê uma arrumada nesses pelo mulher", comentou outro. "Ninguém tem coragem de dizer mas eu tenho. Esses pelos a mostra é horrível. Tanto para homem e mulher. Fala sério!", opinou uma terceira pessoa.

Por outro lado, houve quem defendesse Bruna. "Tanta gente preocupada com os pelos dos outros, não gosta? Tira os seus. Povo gosta de cuidar da vida dos outros, incrível como um pelo que todo mundo tem causa tanto desgosto em outros", disse um usuário da rede social. "A mulher nadou quilômetros e a discussão é sobre se é bonito ou não ela ter pelos no corpo dela, no corpo dela", reagiu outro.