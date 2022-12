Lorena Improta faz procedimento nos pés - Reprodução do Instagram

Publicado 12/12/2022 11:27

Rio - Lorena Improta, de 29 anos, contou para os fãs que passou por um procedimento nos pés e, por isso, precisou cancelar alguns compromissos. Entre eles o ensaio que faria na Viradouro, nesta terça-feira, e uma gravação para seu canal no Youtube. A mulher do cantor Leo Santana deu detalhes sobre o procedimento através do Instagram, neste domingo, e agradeceu o carinho dos fãs.

"Passei por um procedimento nos pés para tentar diminuir minhas dores e agora tenho uns dias de “molho” pela frente. Se Deus quiser, meu instrumento de trabalho ficará 100% logo. Obrigada por todas as mensagens", escreveu ela, que curtiu o show do marido, em Goiânia, sentada no palco.

Nos stories, a loira explicou que tem um neuroma de morton (doença que afeta os pés causando dor, sensibilidade e incômodo), neurite e uma bursite. Sendo assim, a dançarina fez um programa de 'bloqueios' pra melhorar as dores. "Esta semana estou de molho, não posso dançar. Na terça eu tinha ensaio da Viradouro, já estou bloqueada de ir. Tinha gravação para o canal do Youtube...Mas é isso, tudo pela melhoria dos pés".