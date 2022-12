Cintia Abravanel comemora 92 anos do pai, Silvio Santos - Reprodução / Instagram

Publicado 12/12/2022 12:19 | Atualizado 12/12/2022 12:21

Rio - Cintia e Silvia Abravanel usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar o aniversário de 92 anos do pai, Silvio Santos. No Instagram, as herdeiras do dono do SBT compartilharam fotos raras do apresentador e aproveitaram para fazer uma homenagem a ele.

"Parabéns, papai! Chegar aos 92 anos com tanta energia de viver não é para qualquer um, mas você faz parecer fácil! Celebre com muita alegria mais este aniversário e continue mostrando ao mundo que toda idade é idade de aproveitar a vida e ser feliz. Te amo, pai", declarou Cintia, que é mãe do ator Tiago Abravanel.

Silvia, por sua vez, também escreveu palavras de carinho para o pai. "Noventa e dois do Papai. Dia de comemorar muitas histórias, muitas experiências, muitas risadas, muita saúde, muita alegria, muita paz, muita união da família e muito, muito Deus te abençoando cada segundo da sua vida, meu paizinho amado! Agradeço pela sua vida e por ter a sorte de fazer parte dela. Te amo muito", declarou a apresentadora do programa "Sábado Animado".

Silvio Santos casou duas vezes, uma delas com Maria Aparecida Vieira Abravanel, de 1962 a 1977 e a outra com Íris Abravanel, com quem permanece casado desde 1981. Além de Cintia e Silvia, o apresentador também é pai de Renata Abravanel, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti.