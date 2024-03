Paolla Oliveira exibe curvas para se despedir de Maldivas - Reprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 20:26

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos, mostra o corpão ao compartilhar com seus seguidores, nesta quinta-feira (29), através do Instagram, os últimos cliques da sua viagem de férias em Maldivas.

"Acabando meus dias nesse paraíso. A natureza nos coloca no nosso devido lugar com nosso tamanho e importância. E viver esses momentos nem sempre são fáceis, a vida atropela a gente toda hora. De alegrias, mas também de responsabilidades, de culpa, de problemas de ordens tão distintas", escreveu a atriz na legenda da publicação."Vivam todos os momentos. Os esperados, com cara de sonho e os pequenos, vento no rosto, um mergulho no mar, um beijo na boca, uma lua cheia. Se conecte e reconecte com essa vida que é muito breve. Obrigada por tudo, Maldivas!", finalizou.