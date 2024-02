Rodriguinho fala sobre repercussão de sua participação no BBB 24 - Reprodução

Rodriguinho fala sobre repercussão de sua participação no BBB 24Reprodução

Publicado 29/02/2024 16:00 | Atualizado 29/02/2024 16:00

DIA, o cantor, Rio - Rodriguinho viveu altos e baixos no BBB 24. Em conversa com o, o cantor, que foi eliminado do reality na última terça-feira (26) , revelou para quem vai sua torcida no programa e contou como se sentiu ao ver a repercussão de sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

"Me assustei sim. A projeção que as coisas tomam aqui fora, são muito maiores do que a gente pensa. E, assim, engraçado eu ser pego de surpresa porque eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, na minha carreira e eu estou vivendo uma coisa muito maior do que eu já passei", disse.

Apesar disso, Rodriguinho afirmou que nunca teve medo de ser cancelado e contou para quem vai sua torcida para vencer o programa. "Eu estou torcendo para a Pitel".