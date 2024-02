Ana Hickmann aparece emocionada ao receber festa surpresa - Reprodução / Instagram

Rio - Ana Hickmann não conteve a emoção, nesta quinta-feira, ao receber uma festa surpresa em comemoração ao seu aniversário de 43 anos. A apresentadora, que ficará um ano mais velha na sexta (1), compartilhou registros do momento através do Instagram e agradeceu aos amigos que organizaram a celebração.

"SURPRESA! As comemorações de aniversário já começaram! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Me emocionei com essa surpresa linda que deram o 'start' para os meus 43 anos, que completarei amanhã", iniciou a loira na legenda do vídeo do momento, publicado no Instagram.

"Recebo com todo amor do mundo as bênçãos e glórias que vocês me desejaram! Obrigada pelo carinho e por estarem comigo todos os dias! Eu amei", afirmou ela, que aproveitou para marcar cada amigo.

"Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", disse ela, na ocasião.



"A minha pele também está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [na mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua", concluiu.

