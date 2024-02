Gil do Vigor está de visual novo - Reprodução do Instagram

Publicado 29/02/2024 10:02

Rio - Gil do Vigor está de visual novo! O ex-BBB e economista mostrou o resultado da transformação em cliques publicados no Instagram Stories, nesta quarta-feira. Ele deixou a barba de lado, adotou um bigode e cortou o cabelo. "El Gil Del Vigor", escreveu o influenciador digital na legenda.

fotogaleria

Um fã de Gil comentou a transformação."Eis que nosso vigoroso surgiu com uma nova skin: El Bigodon! Sem barba e ostentando um cabelinho na régua. E ai, o que acharam? Gil do Vigor é lindo de todo jeito, né?", afirmou no X, antigo Twitter. O economista respondeu: "Vocês me mimam muito! Continuem".