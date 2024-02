Lore Improta - Reprodução/Instagram

Lore ImprotaReprodução/Instagram

Publicado 29/02/2024 09:25

Rio - Lorena Improta, de 30 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para desabafar sobre não conseguir acompanhar a filha, Liz, de 2, em seu primeiro dia de aula. A dançarina, que está de férias na África do Sul ao lado do marido, Leo Santana, de 35, contou que a viagem estava planejada antes mesmo de saber quando começaria o ano letivo da pequena.

"Liz começa as aulas semana que vem. Na verdade, as aulas dela já começaram há um tempinho, logo depois do Carnaval. Como é o primeiro ano da escola, já fiz reunião com professores e a coordenadora, e ela falou que era melhor a gente fazer a adaptação de uma vez só e não começar, cortar e começar de novo", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"Ela teria dois dias de aula, teria que cortar para ela sair de férias com a gente e voltar de novo. A gente decidiu começar agora, semana que vem. Essas férias já estavam agendadas desde novembro e não tinha ainda as datas da escola dela", explicou Lore.

Apesar de não estar presente no primeiro dia de aula de Liz, a influenciadora afirmou que pode contar com o apoio da própria família, além da do marido, para cuidar da menina. "Acredito que ela vai fazer essa adaptação tranquilamente, porque ela já disse que quer ir para escola, vamos ver como é que vai ser", afirmou.

Para finalizar, a mulher de Leo Santana se adiantou para responder as críticas que poderá receber e mandou um recado para os internautas. "Sou a mãe e sei o que é melhor para minha filha. Não ia fazer Liz esperar as nossas férias acabarem, que já estavam programadas antes mesmo de saber que Liz iria estudar esse ano, para iniciar as aulas dela, já que a mesma estava de férias com a gente e já perdeu alguns dias de aula. Minha mãe nunca me levou na escola porque estava sempre trabalhando e nossa relação segue maravilhosa. Cada um com a sua vida e com a sua maneira de criar, gratidão", concluiu a bailarina.