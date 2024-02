Influenciadora de 12 anos exibe carro de R$ 500 mil - Reprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 07:57

Rio - A influenciadora Bruna Gabriela, de 12 anos, publicou um vídeo no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (28) exibindo um super carro que comprou recentemente: uma BMW blindada no valor de R$ 500 mil, como a própria comentou.



"Apenas 12 anos de idade e eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo e é por isso que eu conquisto as coisas", disse a influenciadora, conhecida como a Rainha dos Passinhos.