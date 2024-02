Izabela Cunha fala sobre reconciliação de Luan Santana e Jade Magalhães - Reprodução do Instagram

Izabela Cunha fala sobre reconciliação de Luan Santana e Jade MagalhãesReprodução do Instagram

Publicado 29/02/2024 09:26 | Atualizado 29/02/2024 11:26

"Não queria comentar, mas senti que devo. Sempre fiquei em silêncio, mas, pela última vez, quero apenas dizer que fui criada com amor e muita educação. Então, para mim, não é normal ataques de ódio gratuito. Hoje, venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam amor, luz e paz. O mundo precisa disso. Acredito que o respeito é a base de tudo na vida. E respeito todos", afirmou.

"Respeito o Luan, que convivi por quase três anos e tivemos muitos momentos felizes. Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem. E continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes. Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável onde todo mundo só espalhe amor para o outros. Empatia eu sempre tive de sobra, e que vocês pratiquem isso também. Deus ilumine todos vocês", concluiu.

Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos e chegaram a ficar noivos. Os dois terminaram em 2020. Um ano depois, o cantor assumiu a relação com Izabela Cunha. No ano passado, eles colocaram um ponto final no relacionamento. Os rumores de que Jade e Luan teriam reatado surgiram após os fãs notarem que eles estavam no mesmo hotel no México. Nesta terça-feira, os dois desembarcaram de mãos dadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, confirmando que estão juntos novamente. Já nesta quarta, o cantor publicou um texto se declarando para a amada.