Jade Magalhães e Luan Santana - Reprodução do Instagram

Jade Magalhães e Luan SantanaReprodução do Instagram

Publicado 29/02/2024 10:48 | Atualizado 29/02/2024 11:02

Rio - Jade Magalhães publicou a primeira foto com Luan Santana no Instagram, nesta quinta-feira, depois dos dois confirmarem que reataram o relacionamento. Na legenda, a influenciadora digital citou o período que eles ficaram afastados, falou sobre aprendizados e se declarou para o amado.

fotogaleria

"Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela? Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção; eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso", disse.

"Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!", finalizou. Nos comentários, Luan escreveu: "Te admiro, te amo".

Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos e chegaram a ficar noivos. Os dois terminaram em 2020. Um ano depois, o cantor assumiu a relação com Izabela Cunha. No ano passado, eles colocaram um ponto final no relacionamento. Os rumores de que Jade e Luan teriam reatado surgiram após os fãs notarem que eles estavam no mesmo hotel no México. Nesta terça-feira, os dois desembarcaram de mãos dadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, confirmando que estão juntos novamente.

Ex-noiva pede fim de ataques

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, tem sido vítima de ataques de ódi o nas redes sociais após o cantor e Jade Magalhães reatarem o relacionamento. Em um desabafo publicado no Instagram Stories, nesta quarta-feira, a modelo pediu respeito aos internautas, frisou que nunca incitou rivalidade feminina e ainda desejou felicidade ao cantor e a influenciadora digital.

"Para mim, não é normal ataques de ódio gratuito. Hoje, venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem. Transmitam amor, luz e paz. O mundo precisa disso. Acredito que o respeito é a base de tudo na vida. E respeito todos. Respeito o Luan, que convivi por quase três anos e tivemos muitos momentos felizes. Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem. E continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes", afirmou.