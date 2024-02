Ana Hickmann desabafa sobre estresse excessivo - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann desabafa sobre estresse excessivo Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 08:41 | Atualizado 21/02/2024 09:25

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para contar aos seguidores que tem estado sob um estresse excessivo. A apresentadora realizou o desabafo após o ex-marido, Alexandre Correa, denunciado por violência doméstica e lesão corporal depois de agredir a modelo em novembro de 2023 , solicitar a revogação da medida protetiva.

fotogaleria

"Teve bastante gente falando sobre a minha voz, na verdade, a minha voz está um pouquinho rouca, por conta do cansaço e principalmente todo o estresse emocional que venho vivendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"A minha pele está reagindo a isso, infelizmente, graças a Deus aqui [na mente] está tudo bem, mas é difícil. A cada hora uma novidade mais esdrúxula do que a outra. Eu não tenho mais 24 horas de sossego, mas a gente segue: lutando, trabalhando muito, e eu não vou fazer diferente, mesmo que tantos absurdos sejam ditos por aí, sejam pleiteados na justiça, um pior do que o outro, a gente continua", ratificou ela, visivelmente abatida.

"Apesar de tudo, apesar de todos os problemas que continuam causando para a minha vida, tenho muita gente querida ao meu redor. Muita gente querida mesmo", finalizou, exibindo alguns dos presentes que recebeu de admiradores.

O desabafo de Ana Hickmann foi feito pouco tempo depois de Alexandre Correa solicitar a revogação da medida protetiva da apresentadora, o que foi negado pelo Ministério Público.

"Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava", diz o comunicado enviado pela assessoria da modelo ao DIA.



"O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa", conclui a equipe.

Trocas de acusações

Desde novembro do ano passado, Ana e Alexandre enfrentam uma briga pública com troca de acusações. Ele é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023.

Recentemente, a apresentadora acionou a Polícia Civil para informar que o ex-marido estaria vigiando sua casa. Segundo ela, o empresário aproveitou o momento de levar Alezinho para casa e permaneceu por mais 45 minutos em frente ao seu condomínio, com um "olhar intimidador".

A defesa de Alexandre, por sua vez, se manifestou contra as acusações da apresentadora. De acordo com o advogado Enio Martins, o empresário estaria a mil metros de distância da residência de Ana, esperando o pai retornar após entregar o pequeno para a mãe.

Na sequência, o representante chegou a dizer que a apresentadora estava acompanhada de Edu Guedes e os dois agiram de forma "intimidadora" contra Alexandre, que chegou a solicitar a prisão do apresentador.

"A Ana tentou junto com o seu amante Edu Guedes armar um golpe, mas ela não teve sucesso. O Alexandre foi levar o pai em Itu e ficou na porta do condomínio a mil metros da casa da Ana. Enquanto o pai do Alexandre carregava alguns pertences pessoais, a Ana Hickmann, junto com Edu Guedes, entrou no carro e foi na portaria do condomínio intimidar o Alexandre", disse Enio, na ocasião.