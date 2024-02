Grazi Massafera arrasa com cobra no pescoço em novos cliques de 'Dona Beija' - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 20:02

Rio - Grazi Massafera, de 41 anos, espantou internautas ao surgir com uma cobra enrolada no pescoço durante as gravações de 'Dona Beija'. Nesta quarta-feira (21), a artista compartilhou algumas prévias da produção e deixou seguidores animados para assistir sua performance como a dona de bordel mais famosa de Minas Gerais.

"Hoje foi assim. Dona Beja na 'Chácara do Jatobá'. Dia de função", contou a ex-BBB na legenda da publicação. Grazi aparece toda produzida nos cliques, usando batom vermelho e uma tiara prateada, com uma enorme jiboia ao redor da nuca para completar o look. Na trama, a influenciadora vive Dona Beja, uma importante figura histórica do século XIX que ganhou fama como prostituta de luxo e fundadora do bordel Chácara do Jatobá, na cidade de Araxá, em Minas. A extinta 'Rede Manchete' foi a responsável por trazer a história da cortesã para as telinhas pela primeira vez, em 1986, com a eterna Maitê Proença na pele da principal.Usuários do Instagram não conseguiram conter sua expectativa com a estreia da série nos comentários da postagem: "Grazi é uma atriz com A maiúsculo! Se entrega muito! Orgulho de você", elogiou uma pessoa. "Deve ter ficado incrível a cena! Já tô vendo que essa 'Dona Beija' vai ser muito melhor do que a primeira versão", afirmou outra. "Pelo amor de Deus, mulher! Quase uma incorporação! Achei muito sexy. Passou na fila da beleza e ficou por lá", brincou uma terceira. "Tô chocada, Grazi. Tem que ter muita coragem pra fazer um negócio desses! Amei demais, ficou maravilhosa como sempre", escreveu mais uma.