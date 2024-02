Gabi Martins realiza retiro espiritual ao lado da mãe - Reprodução



21/02/2024

Rio - Gabi Martins utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (21), para contar que realizou um retiro espiritual ao lado da mãe, Maíra Martins. Em seu Instagram, a cantora, que foi musa da Vila Isabel no Carnaval, desabafou sobre a experiência de passar três dias no local e afirmou que está pronta para viver seu propósito.

"Depois de passar dias com minha mãe no retiro espiritual estudando a Bíblia, ministérios e todos ensinamentos de Jesus, me sinto pronta para honrar meu propósito. Obrigada Deus", escreveu Gabi na legenda da publicação em que compartilha registros do local.

Nos stories, a cantora deu mais detalhes sobre a experiência. "Foram três dias de retiro e assim, gente, muito maravilhoso. Foi algo renovador na minha vida, transformador. Lá são vários ministérios, você conversa depois com uma pastora, um pastor, e eles te tratam com muito carinho. Você compartilha suas histórias, suas dores e realmente, você sai transformado", disse.

