Vanessa Lopes surge em novos registros recebendo o carinho da família - Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 20:21 | Atualizado 21/02/2024 20:24

Rio - Vanessa Lopes, de 22 anos, apareceu em novas fotos no perfil da mãe, Lica Lopes, nesta quarta-feira (21). Nas imagens, a influenciadora se diverte fazendo skin care com as amigas e ganhando um abraço da irmã enquanto aproveitam na piscina.

A tiktoker, que desistiu do "BBB 24", revelou em recente entrevista ao Fantástico, da TV Globo , que buscou ajuda médica por conta de um quadro psicótico. A influenciadora está passando os dias na beira do mar, afastada das redes sociais e cercada do apoio da família e dos amigosHoje, através do Stories no Instagram, Alisson Ramalho, pai da jovem, voltou a falar sobre a recuperação da filha. "Adaptando a nossa rotina junto com os cuidados da Vanessa", disse. "Boa parte do tratamento [da Vanessa] é descansar a mente. E para isso você precisa dormir. Então ela dorme o tempo que for necessário", explicou.