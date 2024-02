Patrícia Poeta 'se rende' aos óculos de grau para tratar de vista cansada - Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta 'se rende' aos óculos de grau para tratar de vista cansadaReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 18:48

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, acabou se rendendo aos óculos de grau por conta de um quadro de presbiopia, o termo médico da famosa vista cansada. Nesta quarta-feira (21), a jornalista compartilhou uma série de cliques dos seus novos companheiros e chamou atenção de internautas com a mudança no visual.

fotogaleria

"Ôo, vista cansada... Tentando te evitar, minha filha... Mas não tá dando mais... Peguei os óculos pra ler de perto e conseguir trabalhar aqui de casa... Me rendo! Quem aí se identifica?", perguntou a influenciadora na legenda de uma publicação em seu Instagram. Nas fotos, Patrícia aparece de cara lavada, usando um par de óculos marrom-escuro com armação em formato de gatinho. Ela investe em um estilo despojado para os cliques, fazendo caras e bocas para a câmera com suas madeixas levemente bagunçadas.Não demorou para que seguidores fossem aos comentários para elogiar o novo look da ex-âncora: "Gostei! Ficou linda, parabéns", admirou um usuário da plataforma. "Nossa isso sou eu total kkk Difícil é se acostumar com a novidade. Boa sorte, @patriciapoeta! Pelo menos continua bonita", desejou outra. "Faço parte do time também! Como pode você continuar tão linda mesmo de óculos?", brincou um terceiro. "É, depois dos 40 fica cada mais difícil dos olhinhos funcionarem. Você até demorou pra pegar, mas ficou belíssima de qualquer jeito", afirmou mais uma.