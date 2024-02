Ana Maria Braga curte viagem para os EUA ao lado do namorado, Fábio Arruda - Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga curte viagem para os EUA ao lado do namorado, Fábio ArrudaReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 16:36

Rio - Ana Maria Braga deixou seguidores encantados ao compartilhar uma série de registros de sua viagem para o Parque Nacional de Zion, no Utah, EUA. Nesta quarta-feira (21), a jornalista, de 74 anos, mostrou a família reunida para admirar os cenários deslumbrantes do deserto estadunidense e fez até graça com o frio que estavam enfrentando.

fotogaleria

"Dias mais que lindos por aqui. Os parques de Utah são divinos. É um frio do cão, mas com paisagens que não estamos acostumados, o que faz valer muito a pena. Uma aventura inesquecível em família", contou a artista na legenda da publicação. No post, Ana Maria surge toda agasalhada com roupas de inverno, posando na frente de enormes penhascos de arenito. Em outras fotos, ela aparece agarradinha com o escritor e com a nora, Manuela Corano, para se protegerem do tempo gélido. A loira também incluiu alguns cliques do neto, o pequeno Bento, se divertindo na neve, cortesia das temperaturas negativas que estão assolando o continente norte-americano nos últimos meses.Fãs usaram os comentários para elogiar as imagens do passeio e desejar uma boa estadia para a influenciadora e seus entes queridos: "Ana, como sempre belíssima, em um lugar belíssimo, e com pessoas belíssimas!! Arrasou!", exclamou uma internauta. "Visual impactante e de tirar o fôlego. Lindo demais! Aproveitem muito", disse outra. "Fiquei com vontade de ir nesse lugar incrível de lindo. Deus é bom o tempo todo! Ao menos posso ver a paisagem quando você passar na TV", brincou uma terceira. "Isso que eu chamo de viagem! Te amo, Aninha, aproveita muito! Você merece o mundo", contou mais uma.