Erika Januza exibe cabelo naturalReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 10:40 | Atualizado 21/02/2024 10:52

Rio - Erika Januza, de 38 anos, usou as redes sociais, na noite desta terça-feira, para conversar com os fãs sobre cabelo e rebateu as acusações de que não gosta de seus fios naturais. A atriz, que é rainha de bateria da Viradouro, campeã do Carnaval 2024 , ainda ressaltou a importância de cuidar das próprias madeixas.

"Eu adoro mudar de visual, adoro mudar de cabelo, mas, ao mesmo tempo, eu não esqueço quem eu sou e como é o meu cabelo, e que eu preciso cuidar dele", iniciou a artista através de um vídeo publicado no Instagram.

"Quando eu quiser usar o meu cabelo, preciso ter um cabelo bem cuidado, bonito, hidratado...", explicou ela, que aproveitou para citar alguns aspectos da curvatura de suas madeixas. "O cabelo crespo é um cabelo que possui um crescimento demorado, mais difícil... Então, você imagina isso se a gente não cuida? Eu cuidando à beça, já acho que o crescimento é lento", afirmou.

Na sequência, Erika relembrou o período em que havia passado máquina 1 na cabeça e contou que, apesar do fator encolhimento, seu cabelo cresceu consideravelmente. "Vamos considerar que ele cresceu, né? Há três anos eu passei máquina 1 na lateral. Cresceu muito, né? Mas é porque eu cuido... Como eu cuido desse cabelo", observou.

Por fim, a atriz aproveitou para rebater os comentários de que, por adotar diferentes tipos de cabelo no decorrer do ano, não gosta de seus fios naturais. "O fato de eu usar lace, não quer dizer que eu não goste do meu cabelo. Quer dizer que, naquele dia, naquela ocasião, naquele evento, eu quis estar com um visual diferente. Ainda mais no Carnaval. No Carnaval eu adoro mudar. A cada nova roupa, eu gosto de adotar uma nova estética", concluiu.

