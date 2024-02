Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para refletir com os seguidores após ser definida como a influencer mais admirada por marcas e agências brasileiras, segundo uma pesquisa da Agency Scopen. A empresária, que é uma das primeiras influenciadoras digitais do Brasil, relembrou sua trajetória na web e revelou que se inspirou no clã Kardashian para superar o cancelamento e ter "sucesso".

"De cancelada no 'BBB' a influenciadora mais admirada pelas marcas e agências no Brasil. Teve uma época em que fui muito cancelada, mas muito cancelada mesmo, muito antes do 'BBB', muito antes da palavra 'cancelamento' nascer. Isso aconteceu porque fui uma das primeiras influenciadoras deste país. Ou seja, tudo de bom e ruim aconteceu comigo primeiro, inclusive ser muito odiada", iniciou ela através de um vídeo publicado no Instagram.

Bianca, que ficou famosa pelo nome "Boca Rosa", contou que os ataques recebidos dificultaram o início de sua carreira profissional e afetaram, igualmente, sua saúde mental. "Com isso, nenhuma marca queria trabalhar comigo, e a consequência veio: depressão. Eu tive dias muito tristes...", desabafou ela, que alegou ter se inspirado nas famosas norte-americanas para superar as dificuldades. "Fui estudar como faziam outras influenciadoras também polêmicas, como as Kardashians, e elas me chamaram atenção porque, mesmo sendo polêmicas, tinham muito sucesso nos negócios delas", relembrou.

Por fim, a influencer afirmou que ter adotado novas estratégias fez com que ela tivesse coragem de pôr em prática o sonho de sua própria marca de maquiagem, a Boca Rosa Beauty. "As marcas não queriam trabalhar comigo. Através da minha marca, eu teria a oportunidade de mostrar minha inteligência e fazer com que as pessoas me conhecessem pelo que faço, não só pelo que falo", concluiu.

