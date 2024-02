Prefeito Axel, André Bento da Neltur, e o ex-prefeito e secretário Rodrigo Neves: comemorando a vitória com a Viradouro - Divulgação/Ascom

Prefeito Axel, André Bento da Neltur, e o ex-prefeito e secretário Rodrigo Neves: comemorando a vitória com a ViradouroDivulgação/Ascom

Publicado 15/02/2024 19:06 | Atualizado 15/02/2024 19:18

Niterói – A cidade está em festa. A Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói, que se consagrou tricampeã do Carnaval do Rio de Janeiro, no maior cenário de samba do país, além de ser grande orgulho para a população, também representa um feito histórico e simbólico na comemoração dos 40 anos do Sambodrómo. Este sentimento de amor à escola pelos moradores da cidade também desponta para o mundo – desde sua origem, no bairro de mesmo nome e onde a agremiação nasceu e desfilou até meados da década de 80 – principalmente quando a escola obtém um êxito.

A escola, que é uma vitrine da cidade e ajuda a atrair turistas para Niterói, sempre contou com o apoio da Prefeitura e da Neltur. Seu primeiro título na Marquês de Sapucaí foi em 1997, o segundo foi em 2020e na última quarta-feira (14) conquistou, pela terceira vez, o título de Campeã do Carnaval carioca, desfilando o enredo Arroboboi, Dangbé. Veio demonstrando toda a força do carnaval fluminense, elevando mais e mais o nome de Niterói no cenário mundial, visto que o carnaval carioca é considerado o maior espetáculo da terra.

Até os dias de hoje a Unidos do Viradouro, faz seus ensaios na Avenida Amaral Peixoto. Nas noites dos domingos que antecedem o período do Carnaval carioca, a avenida sempre lota. Depois do anúncio do resultado, o prefeito Axel Grael, o ex-prefeito da cidade e atual secretário executivo, Rodrigo Neves, além do presidente da Neltur, André Bento, seguiram para a quadra da escola, e ficaram ao lado da multidão de foliões que lotava a quadra.

O Prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que teve o privilégio de assistir ao lindo e emocionante desfile que resultou na vitória, mais que merecida, da Unidos do Viradouro. "A Viradouro se supera a cada ano e isso emociona! A indústria cultural do carnaval merece nosso reconhecimento e respeito. Parabéns a toda a comunidade da nossa Unidos do Viradouro”, destacou o prefeito de Niterói. Já Rodrigo Neves, ex-prefeito e atual secretário executivo, disse que “o carnaval é cultura, tradição, desenvolvimento econômico e turismo. Muito orgulho da nossa Escola e desse título”. E para o presidente da Neltur, André Bento, é uma satisfação enorme para todos os cidadãos de Niterói esse título. "Especialmente para nós, que somos entusiastas do carnaval por entender que, muito além de uma manifestação cultural. A Viradouro é um patrimônio artístico e cultural da nossa cidade. Esse desfile lindo e emocionante, coroando todo esse trabalho não poderia ter um final diferente e tão merecido”.