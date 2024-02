Workshop Ecossistema de Inovação: - Luciana Carneiro/Ascom

13/02/2024

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem fomentado o Ecossistema Local de Inovação (ELI) que é composto de cinco áreas prioritárias - Saúde, Economia do Mar, Economia Criativa, Tecnologia da Informação e Comunicação e Transição Energética e Descarbonização. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Fazenda, informados a partir de emissão de notas fiscais de serviços, em 2023, a cidade teve um grande avanço no setor de Tecnologia da Informação que registrou um crescimento de mais de 62% em suas atividades.

A secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, destaca o crescimento exponencial na área.“O aumento de 62,8% no faturamento das empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em Niterói, entre 2022 e 2023, demonstra o potencial da cidade nessa área. Niterói abriga empresas com técnicos de alto nível e universidades de primeira linha, além de ser uma cidade agradável e bonita para se viver. O ecossistema de inovação é diversificado e integrado, onde a quádrupla hélice está presente e trabalha de forma conjunta. O eixo de tecnologia da informação e comunicação é um dos cinco priorizados no tema de inovação da cidade, e os números comprovam que essa escolha foi acertada”, descreve Valéria.

O crescimento das atividades de serviços de tecnologia da informação é resultado do compromisso de Niterói, através de vários segmentos da cidade, em se estabelecer como um polo de inovação. O Eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação cresceu durante o ano de 2023 em número de membros e conquistou parcerias importantes, como a Assespro RJ, que é associação empresarial do segmento de tecnologia, inovação e empreendedorismo com maior abrangência e penetração de mercado no Brasil e que trouxe o evento ‘Startup Business’ para Niterói. Hoje, a Assespro está iniciando uma filial em Niterói, o que fortalece ainda mais o setor. Além disso, a comunidade de startups Arariboia Valley também está presente no Ecossistema Local de Inovação e aproxima as startups desse movimento.

A partir do Startup Business, realizado em novembro e que promoveu palestras e mesas de debate, a cidade teve uma conquista significativa para o Ecossistema Local: a assinatura do Pacto pela Inovação, um compromisso público que contou com a participação de representantes dos setores público, privado e acadêmico e que simbolizou a união de todos em prol da inovação no município.

“Esse marco expressivo sinaliza não apenas um crescimento quantitativo, mas também a maturidade e o potencial desse setor vital para o crescimento econômico e a competitividade da cidade”, reforça a secretária Valéria Braga.