Projeto Mais Vida CLIN: prevenção em época da foliaDivulgação/Ascom

Publicado 09/02/2024 19:10

Niterói - Muitas pessoas esperam ansiosamente pela chegada do Carnaval para se divertir, colocar as suas fantasias e poder brincar em segurança. Pensando nisso, a Companhia de Limpeza de Niterói, por meio da Divisão de Serviço Social da instituição, realizou, nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, uma ação, na sede da empresa, para conscientizar os funcionários da CLIN sobre a importância da prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e ao uso abusivo de álcool. Foram distribuídos preservativos, água aromatizada e informativo – em formato de leque – para que todos possam pular com proteção.

Intitulada ‘Carnaval seguro – prevenção às ISTS e divulgação de estratégias de redução de danos’, a atividade faz parte do ‘Mais Vida CLIN’, um programa que aborda o uso de álcool e outras drogas, pensando pelo lado da prevenção e da promoção da saúde. “Hoje, como temos o Carnaval aí, uma data onde o pessoal tem o perfil de aproveitar tudo nesta ocasião, estamos realizando uma campanha de redução de danos, principalmente focada nas Infecções sexualmente transmissíveis, as ISTS. Com esta mobilização, estimulamos o pensar na prevenção durante o Carnaval”, explica Aline Onofre, técnica do programa ‘Mais Vida CLIN’.

A gari Monique Naira aprova a iniciativa, que acontece anualmente: “acho ótima esta ação social para a contribuição da preservação da mulher e do homem também, evitando muitas doenças para nós que queremos pular o Carnaval de uma forma segura”.

“Esta ação é superimportante, muito significativa para todos nós, bem construtiva e necessária. A precaução é essencial, principalmente em aglomerações nesta época de Carnaval, para garantir uma curtição sem riscos à saúde”, afirma Márcio Cunha, mecânico da Companhia.

Com a proximidade da maior festa popular do país, que arrasta milhões de pessoas para as ruas, a proteção e o empenho de todos é fundamental para um Carnaval mais alegre e seguro, no que diz respeito ao estímulo à saúde.



SOBRE O MAIS VIDA CLIN



O programa Mais Vida CLIN tem o objetivo de promover uma ampla discussão sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas, bem como suas consequências para a saúde e a qualidade de vida. O programa, que é voltado para os funcionários da Clin e seus familiares, conta com quatro frentes de trabalho: acolhimento individual, grupo de formação de multiplicadores, grupo de redução de danos e grupo de família. Esses espaços têm como intuito a construção de vínculo e confiança, orientação, acompanhamento e encaminhamento para tratamento especializado.



A prevenção às drogas no mundo do trabalho, nas comunidades e na família é uma parte importante da responsabilidade social da empresa. Em parceria com a sociedade civil, a Clin torna-se um poderoso agente de enfrentamento ao abuso de álcool e outras drogas, reconstruindo novos caminhos possíveis e férteis para a promoção da saúde e qualidade de vida do trabalhador.