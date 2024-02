Projeto Vá de Bike à Escola: ciclistas experientes conduzem novatos no percurso - Divulgação/Ascom

Publicado 09/02/2024 07:57

Niterói – A Coordenadoria Niterói de Bicicleta está com inscrições abertas para a edição de 2024 do projeto Vá de Bike à Escola. A iniciativa tem apoio da Nittrans e da ONG Bike Anjo. O projeto irá ocorrer na semana do dia 26 de fevereiro a 1º de março de 2024.

O projeto é voltado para quem não sente segurança em pedalar até a escola. Grupos de famílias, com crianças e seus responsáveis, são acompanhados por grupos com ciclistas experientes que passam orientações durante o trajeto.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que o objetivo do programa é incentivar a prática da mobilidade ativa e sustentável na cidade e promover o uso da bicicleta como meio de transporte no retorno às atividades escolares em 2023. "Este é o terceiro ano que realizamos o Vá de Bike à Escola. As bicicletas são um modal de transporte saudável e sustentável e parte da solução para uma cidade mais resiliente. Este projeto é mais uma das iniciativas da Prefeitura de Niterói para contribuir para a maior adesão a esse modal”, detalha Simões.