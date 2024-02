Niterói: Prefeitura conclui obra de contenção de encosta no Baldeador - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 08/02/2024 18:27

Niterói – A Prefeitura concluiu a contenção de encosta na Cova da Onça, no Baldeador, Zona Norte de Niterói. O prefeito Axel Grael, participou, nesta quinta-feira (8), da entrega da obra, acompanhado pelo coronel Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil, por Michelle Oliveira, presidente da Associação de Moradores do Baldeador, e por Oto Bahia, secretário do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Baldeador, Maria Paula e Santa Bárbara. A obra faz parte do pacote de investimentos do Plano Niterói 450 e é mais um complemento ao programa de resiliência que a cidade já implementa desde 2013.

“São obras necessárias, que salvam vidas, e que são tecnicamente difíceis de realizar. O investimento é alto, mas surge de uma ação conjunta entre a Prefeitura e a população. Através do monitoramento da Defesa Civil, conseguimos hierarquizar pontos críticos como esse e atuar para que o nosso planejamento alcance quem mais precisa. Estar aqui, ver o reconhecimento da população e as pessoas felizes por terem uma situação de segurança para suas famílias é o que nos enche de vontade para fazer cada vez mais”, destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A Estrada Velha do Baldeador, localizada na Zona Norte de Niterói, recebeu três obras de contenção de encostas realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). A intervenção começou após as fortes chuvas do primeiro trimestre de 2023 e, agora, deixou a vida dos moradores mais tranquila. Os três pontos receberam a construção de cortinas atirantadas, além de solo grampeado, estacas raízes, além de novo sistema de drenagem e instalação de guarda-corpo.

O investimento foi de R$12,7 milhões e está inserido num pacote de R$94 milhões que atende as obras de contenção emergenciais espalhadas pelos bairros do Cantagalo, Caramujo, Engenhoca, Tenente Jardim, Piratininga, Badu e Jurujuba.

O resultado da intervenção reflete diretamente na rotina de quem mora em Baldeador. Valdelir Lopes da Silva, de 84 anos, comentou sobre as mudanças que vive no seu dia a dia.“Me sinto no céu com essa obra. Tínhamos muito problema no passado quando chovia. Vivo aqui há mais de 50 anos e sempre caiu muito barro. Agora, durmo tranquila”, comenta emocionada.

A presidente da Associação dos Moradores do Baldeador, Michelle Oliveira, também ressaltou o quanto a construção era esperada.“Na realidade, essa obra está pra acontecer há 40 anos. De um tempo pra cá, a nossa vida mudou. A Prefeitura tem tido um olhar diferenciado para a nossa comunidade e, desde então, nosso posto de saúde foi restaurado, ganhamos o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador e, agora, o muro de contenção. Depois da obra, posso dormir aliviada e sei que não vai acontecer nada desesperador. Me sinto muito realizada”, comemora a presidente.

Somente em 2023, a Emusa investiu R$ 236 milhões em mais de 80 obras de contenção de encostas distribuídas por 21 bairros de Niterói. Dessas, 57 já foram 100% concluídas. Desde 2013, os investimentos superam R$ 500 milhões. Atualmente, outras 26 frentes de contenção de encostas estão em andamento nos bairros do Badu, Barreto, Cantagalo, Caramujo, Santa Bárbara, Santa Rosa, Preventório, Morro do Palácio, Morro do Estado, Sapê e Viçoso Jardim.

Além de estarem diretamente relacionadas à segurança da população, as obras de contenção de encostas repercutem em mais instâncias também.“Essa obra aqui é emblemática. Obras de contenção impactam vidas, são complexas de se realizar e, quando prontas, mudam a dinâmica da comunidade, promovendo qualidade de vida. O prefeito Axel tem atacado de frente todas as necessidades de obras de contenção. A Defesa Civil está com uma equipe qualificada e consegue mapear e hierarquizar as prioridades para a Prefeitura. Esse trabalho é feito em parceria ativa com a população local. Para 2024, os nossos planos são recrutar cada vez mais moradores para os nossos programas de voluntários”, ressaltou o secretário Walace Medeiros.