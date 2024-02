CDL Niterói: cerca de 50 pessoas estiveram presentes no encontro com o tema Reforma Tributária - Divulgação/Ascom

Publicado 06/02/2024 18:43

Niterói - Os tributos que a médio e longo prazo irão impactar na vida das pequenas, médias e grandes empresas, foi tema de palestra no início da manhã desta terça-feira (6), no Café Empresarial, da CDL Niterói. Cerca de 50 pessoas estiveram presentes no encontro com o tema Reforma Tributária, com o Presidente da Federação Câmaras Dirigentes e Lojistas do Rio de Janeiro, Fabiano Gonçalves, no restaurante Da Carmine, Região Oceânica de Niterói.

O assunto ainda está em discussão em outras esferas e segue gerando dúvidas e questionamentos entre empreendedores, especialmente com relação às sobretaxas na alíquota dos chamados "impostos do pecado" (para produtos que podem fazer mal à saúde e ao meio ambiente), e que cabem recurso às leis complementares. Fabiano Gonçalves, que também é economista e formado em direito alertou para os itens da cesta básica como absorventes, ovo, feijão, produtos de limpeza e higiene que dependerão destas leis complementares para não serem super taxados. Outra coisa que muda com a reforma é o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que passará a irá vigorar com pagamento no local do consumo, fazendo que os produtores e indústrias "percam" diante desta medida, uma previsão de 27,5% de taxação.

"De um lado, a mudança é positiva para nós de Niterói, por exemplo enquanto consumidores e prestadores de serviços. Por outro lado, para as indústrias e produtores que perderiam este percentual, está sendo pensado um fundo de arrecadação pela União, via Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para compensar a mudança", explicou.

Para o economista, a expectativa é que até 2026, as contabilidades das empresas irão passar por mudanças bastante significativas com 90% do quantitativo de empresas ativas que se encaixam no Simples Nacional, na tentativa de unificar 5 impostos federais e estaduais em apenas 2 deles.

"O que vemos hoje são alíquotas diferenciadas para produtos similares, como sorvetes e sobremesas lácteas; ou água de colônia e perfumes; o sonho de valsa bombom e wafer, por exemplo. Estamos falando dos mesmo itens, mas que uns ficam na taxação de 5% de IPI e outros com 0%. Isto ainda passará por decisões, considerando algumas exceções", completou Fabiano ao sugerir como alternativa, a redução na carga tributária patronal para quem está no Simples Nacional.