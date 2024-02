Nudec Especialistas: defesa civil cria novo núcleo - Divulgação/Ascom

Publicado 05/02/2024

Niterói - Com o objetivo de ampliar ainda mais o número de voluntários para apoiar ações preventivas da Prefeitura de Niterói, a Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia se prepara para criar um novo NUDEC. O objetivo é tornar a cidade mais resiliente diante do risco de fenômenos climáticos extremos.

Além dos agentes da Defesa Civil, a cidade conta com um pelotão de voluntários que fazem parte dos Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), um programa estratégico de política de prevenção que tem atualmente cerca de 2800 participantes. O novo grupo de voluntários será inicialmente montado por socorristas e bombeiros civis.

O novo projeto foi concebido de forma participativa, em reunião realizada na última sexta-feira (3), com os profissionais especializados. O secretário de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, destacou que bombeiros civis e socorristas vão ser excelentes reforços aos grupos de voluntários já existentes.

“Estamos ampliando nossos treinamentos e formação de grupos de voluntários, abrindo uma nova vertente que chamamos de Nudec Especialistas. Estamos reunindo profissionais já capacitados (especialistas em emergências) como bombeiros civis e socorristas. Neste primeiro momento, estamos montando uma grade específica de treinamentos teóricos e práticos e um protocolo para preparar voluntários que possuem essa capacitação para que, em situações de desastres e emergência, possam somar esforços para atender a população com segurança, sem se expor a riscos”, explica o secretário.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói está intensificando a aproximação com o cidadão. A ideia é ampliar a troca de informações e a formação de novos voluntários, visando o aprimoramento contínuo do Sistema de Defesa Civil do município.

A Defesa Civil trabalha com foco no planejamento e resiliência, para que o município possa dar respostas rápidas e eficientes em situações de emergência. Sua atuação tem sido referência para outras cidades e estados do Brasil. Nos últimos anos, Niterói vem investindo em equipamentos de alta tecnologia para antecipar as estratégias frente aos eventos climáticos. Desde 2013, foram criados 153 Núcleos de Defesa Civil em 54 comunidades. Algumas comunidades possuem até três NUDECs.

Além dos NUDECs em comunidades, a Defesa Civil tem o NUDEC Queimadas que, desde 2015, formou 15 núcleos, com 550 voluntários. Já o NUDEC Condomínios, voltado para síndicos, conta com 117 pessoas capacitadas. São homens e mulheres de todas as idades que acionam imediatamente a Defesa Civil caso aconteça algo e podem ser os primeiros a chegar para auxílio inicial com base nos treinamentos até a chegada de uma equipe especializada da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou do SAMU.

O NUDEC é uma das estratégias de maior sucesso da política de prevenção de Niterói. Durante todo o ano, é promovida uma intensa agenda preventiva e de preparação, a fim de minimizar os impactos das chuvas na cidade. Os núcleos têm importante papel neste trabalho. Cada grupo é formado, em média, por 20 pessoas. As equipes multiplicam os conceitos de prevenção nos locais onde residem, além de apoiarem as ações preventivas e emergenciais da Defesa Civil em caso de chuvas intensas. A atuação dos voluntários é planejada para que seja na região onde vivem. Caso ocorra a necessidade de atuação em outra área, existe uma logística para que os voluntários sejam mobilizados.