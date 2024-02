Escolas de Samba do Grupo A: 35 mil foliões ao Caminho Niemeyer - Lucas Benevides/Ascom

Escolas de Samba do Grupo A: 35 mil foliões ao Caminho NiemeyerLucas Benevides/Ascom

Publicado 05/02/2024 12:32

Niterói - O Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, recebeu um espetáculo de samba completo que começou na noite de sexta-feira (2) e terminou na manhã deste domingo (4). Mais de 35 mil foliões acompanharam, na noite deste sábado (3), o desfile das escolas do Grupo A na passarela montada pela Prefeitura de Niterói. As oito agremiações mostraram exuberância e força para brigar pelo título. A apuração das notas acontece na próxima terça-feira (6), a partir das 17h, no Praia Clube São Francisco.



Quem abriu a noite de desfiles foi a Império de Araribóia. A escola de São Lourenço mostrou força com seu desfile na elite do samba de Niterói após vencer o Grupo B no ano passado. Depois, desfilaram a Alegria da Zona Norte e a Folia do Viradouro. Atual campeã do Carnaval de Niterói, a Magnólia Brasil apresentou um desfile contando a passagem do naturalista inglês Charles Darwin, recheada de história e imaginação. A Unidos da Região Oceânica desfilou em seguida, depois foi a vez da Sabiá e da Souza Soares. A Experimenta da Ilha encerrou a noite já por volta das 3h30.



O prefeito Axel Grael comemorou o sucesso de público no Caminho Niemeyer e parabenizou as escolas pelas apresentações."Pelo terceiro ano seguido foi um sucesso os desfiles de Carnaval no Caminho Niemeyer. Quero parabenizar todas as escolas que trabalharam muito para que a gente tivesse mais uma festa de muita alegria, onde apresentamos todo o talento das pessoas que fazem o Carnaval de Niterói. O desfile de Carnaval da nossa cidade tem conquistado a cada ano maior visibilidade pelo profissionalismo e dedicação. Estão todos de parabéns!", elogiou o prefeito.



As escolas que desfilaram no Caminho Niemeyer serão avaliadas pelos jurados nos quesitos: bateria, harmonia, samba-enredo, evolução, fantasia, alegoria e adereços, além de enredo, comissão de frente e coreografias de mestre-sala e da porta-bandeira. Para desfilar no Grupo A, as escolas tiveram que trazer para a avenida, no mínimo, 350 componentes cada uma.



“Estamos muito felizes com o resultado mostrado pelas escolas do Carnaval de Niterói esse ano. O Carnaval de Niterói cresce a cada ano e a presença do público mostra isso. É uma festa que se consolidou agora no Caminho Niemeyer, garantindo segurança a todos e esse grande espetáculo na cidade”, comemorou o presidente da Neltur, André Bento.



O vice-prefeito, Paulo Bagueira, avaliou como positiva a realização dos desfiles na semana anterior ao feriado de Carnaval. "Anteciparmos o carnaval em uma semana foi uma decisão certa. As escolas apresentaram excelentes desfiles e, por isso, é até difícil de saber quem é a favorita. O espetáculo está cada ano mais bonito. Niterói hoje tem um carnaval organizado e que tem tudo para crescer nos próximos anos", considerou Bagueira.



Na noite da última sexta-feira (2) desfilaram 12 escolas no Caminho Niemeyer, 8 do Grupo B e 4 do C. A apuração das notas acontece na próxima terça-feira (6), às 17h, no Praia Clube em São Francisco. No Grupo A, a vencedora receberá como prêmio R$ 40 mil, e a vice, R$ 25 mil. Os prêmios no Grupo B são R$ 20 mil e R$ 12 mil, respectivamente; e no Grupo C, R$ 10 mil e R$ 7 mil.



A secretária municipal de Governo e presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói, Rubia Secundino, avalia que a nova legislação de fomento ao Carnaval veio para melhorar ainda mais a festa."A lei de incentivo ao carnaval foi importantíssima porque dá mais transparência. As escolas receberam dois meses antes a subvenção para fazer o seu carnaval. Isso ajudou que tivéssemos desfiles maravilhosos. A expectativa é de que a cada ano melhore mais", projeta Rubia.



Carnaval mostrou riqueza e exuberância

André Bento, presidente da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo (organizadora do Carnaval Niterói 2024) destacou a riqueza e exuberância dos Desfiles, também na noite de sábado: "Estamos muito felizes em estar aqui hoje e ver essa entrega maravilhosa pra cidade e de ver tantas pessoas assistirem esse belo espetáculo! Esse Carnaval foi exuberante, com as Escolas de Samba riquíssimas, que apresentaram um espetáculo lindo que é resultado de um trabalho árduo, feito ao longo do ano, que envolve inúmeros profissionais, que resultou no importante momento do Carnaval de Niterói 2024 que vimos aqui."



Ele destaca ainda que o Carnaval foi ainda mais emblemático por ser no Caminho Niemeyer, uma obra do mestre Niemeyer, e o Rio comemorando 40 anos do Sambódromo, uma obra também do arquiteto Niemeyer. Para Bento, o Carnaval de Niterói é um dos eventos que mais impactam o Turismo, movimentando toda a economia, desde a geração de empregos em várias comunidades, assim como todo o setor produtivo da cidade.