Nit Bike: com mais de 5.000 votos, população escolheu o nome a partir de uma consulta públicaAlex Ramos/Ascom

Publicado 03/02/2024 14:24

Niterói - O sistema de bicicletas compartilhadas de Niterói está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. Nit Bike foi o nome escolhido pelos niteroienses para esse novo serviço oferecido pela Prefeitura. O projeto pretende espalhar 50 estações e 600 bikes pela cidade. O processo aconteceu por meio de uma consulta pública, que alcançou a marca dos 5.240 votos, e esteve disponível na plataforma do Colab entre os dias 18 e 31 de janeiro.

Segundo informações divulgadas pelo prefeito Axel Grael, a implementação do Nit Bike é uma medida que está em sintonia com as diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana e do planejamento urbano de Niterói. “A presença das bicicletas nas ruas de Niterói já é uma realidade. Apesar do ceticismo que existia em torno da ideia de tornar o ciclismo uma cultura da cidade, vemos que, cada vez mais, o niteroiense inclui as bikes na rotina. Mais do que isso, a implantação do serviço de bicicletas compartilhadas une mobilidade urbana à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é acessível para todos”, garante Grael.



Niterói está na vanguarda regional em relação à mobilidade ciclo ativa. Essa iniciativa tem como objetivo oferecer uma estrutura para incentivar cada vez mais a prática do ciclismo, distribuindo, em um raio de 5 km do Centro de Niterói, estações estrategicamente localizadas. Com um investimento anual previsto de cerca de R$ 8,5 milhões e o serviço será gratuito para a população. Ao todo, o Nit Bike abrangerá 50 estações, com 46 para adultos e 4 infantis, totalizando 600 bicicletas.



Icaraí, São Lourenço, Barreto, Ingá, São Domingos, Gragoatá e Boa Viagem são alguns dos bairros que serão contemplados. Neste primeiro estágio, a Prefeitura assumirá os custos do serviço, oferecendo viagens gratuitas de até 1 hora. Excedendo esse tempo, será aplicada uma multa proporcional. Além disso, há planos de integração com empresas locais, permitindo a instalação de estações patrocinadas, expandindo a área de cobertura e reduzindo os custos municipais.



Em dezembro de 2023, a Prefeitura, a partir do Programa Niterói de Bicicleta, lançou uma licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelo sistema. O resultado foi divulgado neste mês de janeiro e a empresa vencedora já iniciou o trabalho de implantação do projeto. Pelo cronograma, as primeiras bicicletas compartilhadas estarão nas nas ruas em março. A implementação será gradual, começando com 15 estações na primeira etapa e expansão para o restante até meados do ano.