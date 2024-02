Desfiles das escolas de samba de Niterói, no Caminho Niemeyer: foco em conforto e qualidade - Luciana Carneiro/Ascom

Desfiles das escolas de samba de Niterói, no Caminho Niemeyer: foco em conforto e qualidade Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 02/02/2024 09:44

Niterói – O Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, está pronto para receber os desfiles das escolas de samba da cidade nesta sexta-feira (02) e no sábado (03). Na noite desta quinta-feira (1º), o vice-prefeito Paulo Bagueira e o presidente da Neltur, André Bento, realizaram uma vistoria no local. Também participaram a presidente da Comissão de Carnaval e secretária de Governo, Rúbia Secundino, a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, o superintendente de Terminais e Estacionamentos, Jhonatas dos Anjos, e o vereador Anderson Pipico. A expectativa é que cerca de 30 mil pessoas compareçam aos cortejos nos dois dias de festa.



"A cada ano a Prefeitura aprimora a estrutura e organização do Carnaval na cidade. O Caminho Niemeyer está fantástico. A arquibancada está maior, o público terá ainda mais conforto, além de dois pontos de hidratação, variedade dos pontos de alimentação, banheiros químicos, atendimento médico, pórtico de segurança e espaço para as pessoas trocarem suas fantasias. Outro destaque é a iluminação: reforçamos tanto na concentração quanto na dispersão", destaca o vice-prefeito, Paulo Bagueira.



A folia começa às 18h, com o desfile do bloco "Não é Não", da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), que promete animar os foliões e, ao mesmo tempo, conscientizar com o enredo “Carnaval com diversão e sem importunação”. O som será comandado pela Oficinas das Minas, com a participação de pernaltas e distribuição de adesivos.



A partir das 20h, começa o desfile das escolas do Grupo C: quatro agremiações vão passar pela avenida das 20h às 22h15. Às 22h35, será a vez das oito escolas pelo Grupo B, que se apresentam até às 3h45. No sábado, as oito escolas vão desfilar das 20h às 2h.



“Nossa expectativa é de um público maior por conta da antecipação em relação ao feriado do carnaval. Isso é proposital tanto para auxiliar as escolas e os sambistas que também atuam nas agremiações cariocas, quanto para impulsionar o turismo na cidade, para que as pessoas que já estão chegando ao Rio possam também curtir o nosso carnaval. Estamos convidando os foliões para que venham para Niterói com suas famílias e priorizem o transporte público – estamos ao lado do Terminal e próximo às barcas. Se organizem para vir para cá, curtir com a gente”, convida o presidente da Neltur, André Bento.



Os desfiles do Carnaval 2024 serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói: @niteroipref (Instagram) e @PrefeituraMunicipaldeNiteroi (Facebook).



DESFILES NO CAMINHO NIEMEYER



GRUPO C – SEXTA-FEIRA – 02/02

1ª - 20h às 20h30 – Balanço do Fonseca

2ª - 20h35 às 21h05 – Bem Amado

3ª - 21h10 às 21h40 – Galo de Ouro

4ª - 21h45 às 22h15 – Tá Rindo Por Quê?



GRUPO B – SEXTA-FEIRA – 02/02



1ª – 22h35 às 23h10 - Império de Charitas

2ª – 23h15 às 23h50 – Batistão

3ª – 23h55 às 00h30 – Cacique da São José

4ª – 00h35 à 1h05 – Combinado do Amor

5ª – 1h10 à 1h45 – Garra de Ouro

6ª – 1h50 às 2h25 – Unidos do Sacramento

7ª – 2h30 às 3h05 – Mocidade Independente de Icaraí

8ª – 3h10 às 3h45 – Paraíso do Bonfim



GRUPO A (PRINCIPAL) – SÁBADO – 03/02



1ª – 20h às 20h40 – Império de Araribóia

2ª – 20h45 às 21h25 – Alegria da Zona Norte

3ª – 21h30 às 22h10 – Folia do Viradouro

4ª – 22h15 às 23h - Magnólia Brasil

5ª – 23h05 às 23h45 – Unidos da Região Oceânica

6ª – 23h50 às 0h30 – Sabiá

7ª – 0h35 à 1h15 – Souza Soares

8ª – 1h20 às 2h – Experimenta da Ilha