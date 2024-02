Parque Rural de Niterói: Ação Animal acontece neste sábado com vacinação antirrábica e implantação de 100 microchips em cães e gatos - Divulgação/Ascom

02/02/2024

Niterói – A cidade de Niterói realiza, neste sábado (03), mais uma edição da Ação Animal, das 9h às 13h, desta vez no Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato. A iniciativa, que acontece através do Centro de Controle Populacional dos Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, vai colocar gratuitamente microchips em 100 cães e gatos, além de oferecer vacina antirrábica e orientações veterinárias.



Desde 2022, a Prefeitura promove a identificação de animais com o uso do microchip através do CCPAD e do Castramóvel. É por meio dessa ação que são armazenadas informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração.



“A área de proteção animal tem recebido investimentos da Prefeitura de Niterói em inovação para combater o abandono animal e para a proteção de pets em caso de desaparecimento. Uma dessas ações é o implante gratuito de microchips nos cães e gatos, contendo informações sobre o animal e seu tutor. Os bichinhos receberão ainda uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet. Se esse animal for encontrado sozinho na rua será possível escanear o código para localizar o tutor”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal da Prefeitura de Niterói.



Segundo a médica veterinária voluntária da Ação Animal, Fernanda Campista, o procedimento é indolor. O microchip é colocado numa região subcutânea, entre as escápulas, embaixo da pele, sem atingir músculos ou qualquer outra estrutura mais profunda.“A identificação de animais usando o microchip consiste em um método seguro que evita casos de abandono e ajuda a encontrar tutores nos casos de fuga ou furto, pois diferentemente das placas com nome e telefone, o microchip não tem como ser perdido”, destaca.



Desde 2023, a Prefeitura realiza a “Ação Animal” de forma itinerante para ampliar o número de pets contemplados pelo serviço. Desde então, em torno de 5 mil animais de Niterói já se encontram cadastrados, permitindo assim a identificação segura.

NITERÓI ANIMAL

Para a castração de animais, o CCPAD disponibiliza 500 vagas mensais, abertas sempre na primeira sexta-feira de cada mês. As inscrições acabam quando as vagas são preenchidas, o que normalmente ocorre no mesmo dia. É possível agendar pelo aplicativo Niterói Animal, uma ferramenta de georreferenciamento que também ajuda a localizar os pets que se perdem e que são abandonados na cidade. O aplicativo Niterói Animal tem cerca de 14 mil usuários cadastrados, que têm acesso ao agendamento de castração e também ao espaço com fotos de animais para adoção.