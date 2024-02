Fórum de Diretores de 2024: debatendo metas, desafios e estratégias para este ano - Divulgação/Ascom

Niterói - A Secretaria e Fundação Municipal de Educação (SME/FME) deram início ao ano letivo com o primeiro Fórum de Diretores de 2024. No encontro, realizado nesta quarta-feira (31) no auditório da Cidade da Ordem Pública, foi feito um balanço dos avanços da Rede e foram discutidas as principais metas, desafios e estratégias para este ano. As aulas retornam no dia 5 de fevereiro.

O presidente e secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, fez uma apresentação sobre pontos importantes, como o andamento das obras que estão sendo feitas nas escolas durante as férias. Ele ainda relembrou o processo de climatização, que foi intensificado durante o recesso. Além disso, destacou a importância de aumentar o número de encontros com os profissionais ao longo do ano.

“Será mais um ano de muitos desafios, mas também teremos muitos avanços. Trabalhando de forma coletiva tenho certeza que vamos avançar ainda mais. Investimos em materiais pedagógicos, novos brinquedos, uniformes, e vamos continuar trabalhando firme para que Niterói volte a ocupar um lugar de referência na Educação do nosso país”, declarou Bira Marques.

Também foram apresentados os materiais pedagógicos, brinquedos e uniformes que serão entregues nas escolas nos próximos dias. Assim como os equipamentos de cozinha - panelas, uniformes, pratos, talheres, canecas, entre outros - que também chegarão às unidades.

O evento ainda deu foco para a política educacional “Uma Rede Inteira pela Alfabetização”, que tem como principal objetivo a abordagem discursiva da alfabetização, levando em consideração os interesses das crianças e possibilidades de criação dos docentes, deixando de lado técnicas mecanicistas que ainda são amplamente utilizadas em sala de aula.

A Subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke, também apresentou o P.A.L.A.V.R.A, o Programa de Alfabetização, Leitura, Autoria para Valorização e Rede de Aprendizagens. O programa, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), tem o objetivo de potencializar os processos de aprendizagem e superar as marcas causadas pela pandemia da Covid-19. O convênio ainda vai possibilitar que estudantes de graduação, mestrado e doutorado ganhem uma bolsa de estudos, paga pela Prefeitura, para atuar nas Unidades de Educação da Rede, em apoio aos professores.

APRENDIZ MUSICAL

Uma outra parceria seguirá em expansão neste ano: o programa Aprendiz Musical. O projeto acontece juntamente com a Secretaria de Ações Estratégicas e Economia Criativa, e passará a atender 9 mil estudantes da Rede. Além disso, neste ano será inaugurada a Casa Aprendiz, no Fonseca, onde os alunos terão auditório para ensaios, salas individuais para práticas de instrumentos, entre outros espaços. Em 2023, o programa Aprendiz Musical mais que triplicou o número de alunos atendidos, passando de 2.100 para cerca de 7.500. Atualmente, o projeto está presente em 49 unidades da Rede.