Cerveja artesanal: produzida pelas cidades de Niterói e Braga, em PortugalReprodução/Internet

Publicado 02/02/2024 09:07

Niterói – Cidades irmãs, Niterói e Braga (Portugal) lançaram, na última quinta-feira (1), uma cerveja artesanal em conjunto. Batizada de Odyssey, a cerveja é resultado da união entre as fábricas Malteca (Niterói) e Letra (Braga), que vão utilizar a mesma receita nas duas cidades. A Odyssey é uma cerveja preta elaborada à base de café produzido em Niterói. Niterói e Braga se tornaram cidades irmãs depois da assinatura de um protocolo de intenções oficializado com o objetivo de fomentar negócios em comum nas áreas de gastronomia, tecnologia e turismo.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, afirmou que a parceria com Braga tem trazido muitos resultados positivos para Niterói.“Fomos agraciados em ter esta irmandade com Braga. Conseguimos resultados importantes em várias áreas e queremos que esta união permaneça. É um prazer muito grande ver acontecer este projeto de uma cerveja colaborativa com fábricas das duas cidades. É um prazer poder dizer que somos amigos de Braga. Nossos laços de amizade vão ficar cada vez mais fortes. Desejo muito sucesso para a Odyssey”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico.

O prefeito de Braga, Ricardo Rio, celebrou o lançamento da cerveja em comum e a parceria com Niterói.“Construímos essa amizade com Niterói nos últimos anos. É uma grande colaboração entre as duas cidades. Nossa parceria inclui turismo, cultura e desenvolvimento econômico. O projeto da Odyssey fortalece a união entre as duas cidades. Que ela seja um grande sucesso”, disse Rio.

Selo Niterói Cervejeiro

O selo é concedido pela cidade de Niterói às produtoras que se adequam aos requisitos do município. O objetivo é estimular a produção de cerveja artesanal e valorizar as fábricas locais. Atualmente, sete cervejarias de Niterói possuem o selo. A cidade tem, atualmente, 78 estabelecimentos ligados à produção e distribuição de cerveja artesanal, entre cervejarias, bares cervejeiros e feiras, segundo levantamento do Programa Desenvolvimento dos Projetos Aplicados, convênio entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Para garantir o selo, as cervejarias passam por uma criteriosa análise que envolve uma comissão formada por representantes das secretarias municipais de Cultura, Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico, além da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Grupo Executivo Caminho Niemeyer, Fundação de Arte de Niterói, Coordenadoria Geral de Eventos, Universidade Federal Fluminense e Firjan. A lista de exigências inclui mais de 50 itens, entre eles, uma política de não agressão ao meio ambiente na fabricação e a exigência de tratamento dos resíduos produzidos.