Niterói: recolhendo resíduos na comunidade da CicloviaDivulgação/Ascom

Publicado 01/02/2024 12:02

Niterói – Equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), em parceria com o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), realizaram na manhã desta quarta-feira (31), a campanha Bota Fora, que tem como objetivo chamar a atenção da população para evitar o descarte irregular de resíduos volumosos. Com a ação, que aconteceu na comunidade da Ciclovia, no entorno da Lagoa de Piratininga, foi possível recolher um caminhão baú lotado de resíduos.

Zélia Lemos, moradora da comunidade há mais de 40 anos, elogiou a ação. “Nosso bairro melhorou muito nos últimos anos, a coleta do lixo domiciliar funciona muito bem, mas o entulho sempre foi um problema, por isso, isso que estão fazendo aqui hoje é tão importante”, avalia Zélia.

Para o morador Marcio Pereira, a população também precisa contribuir no descarte dos resíduos. “A limpeza é muito boa, o pessoal da Clin é ótimo! E esse tipo de ação é fundamental para nós moradores conseguimos descartar nossos entulhos de forma correta”, disse Marcio.

Em toda a extensão da Via Chico Xavier, os moradores deixaram itens como computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão, caixotes de madeira e entulho de obras, entre outros. “Nosso maior objetivo com esta ação é conscientizar o cidadão da importância de não jogar de forma irregular o seu resíduo na rua, afinal todos nós somos responsáveis pelo que produzimos”, enfatiza o Luiz Carlos Fróes, presidente da Clin.

Segundo Andrea Maia, bióloga e representante do Pró Sustentável no Parque Orla Piratininga, a colaboração dos moradores é fundamental para a manutenção do parque. “Essa ação é importantíssima para gerarmos na população consciência do seu papel no cuidado e na conservação do local”, afirma.