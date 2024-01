Reunião sobre os desfiles do Carnaval 2024: equipe reunida no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Reunião sobre os desfiles do Carnaval 2024: equipe reunida no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 31/01/2024 05:23

Niterói – Os desfiles das escolas de samba começarão mais cedo em Niterói. Enquanto a folia na Marquês de Sapucaí está marcada para os dias 9 e 10, a passarela do samba no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, será aberta nesta sexta-feira (2). A festa continua no sábado (3). A entrada será gratuita e a expectativa é que 15 mil pessoas assistam ao espetáculo em cada dia. O planejamento é da Prefeitura, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



Na última terça-feira (30), uma reunião realizada no Caminho Niemeyer reuniu o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e os órgãos da Prefeitura envolvidos na operação dos desfiles, como a Neltur, NitTrans, Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop), Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Será realizado um trabalho integrado para manter o ordenamento, mobilidade urbana, atendimento médico, intervenções no trânsito e a limpeza nas ruas durante todo o Carnaval.



Quatro escolas pelo Grupo C vão desfilar no primeiro dia, sexta-feira (2), das 20h às 22h15, e oito escolas pelo Grupo B, das 22h35 até às 3h45. No sábado, é a vez do Grupo A, com oito escolas que se apresentarão das 20h às 2h.



O Caminho Niemeyer está sendo transformado em uma passarela do samba, com arquibancadas, banheiros químicos, iluminação, geradores, segurança, mobilidade urbana, limpeza e atendimento médico, entre outros serviços.



Além dos desfiles, a cidade também vai contar com 44 blocos e 25 carnavais de bairro (festas de rua).“Além de ser uma das mais importantes manifestações culturais do país, o Carnaval é uma indústria que movimenta a economia da cidade não só durante os dias dos desfiles, mas o ano inteiro, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de milhares de pessoas que trabalham nesse espetáculo. É um importante vetor de aquecimento da economia da cidade”, revela o presidente da Neltur, André Bento.



Bento destaca, ainda, a importância da Lei de Incentivo ao Carnaval (192/23), sancionada pelo prefeito Axel Grael no último mês de outubro, que instituiu oficialmente o incentivo financeiro às agremiações, fixando um calendário de repasse dos recursos de fomento e garantindo a sustentabilidade da festa.



Segundo Rúbia Secundino, secretária municipal de Governo e presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, a Lei do Carnaval é de grande relevância para a profissionalização desta grande festa popular da cidade.“Com essa nova legislação, esse processo se organiza ainda mais. Será ainda mais importante que as Escolas de Samba planejem seus gastos. Dessa forma, o poder público e as agremiações poderão melhorar mais e mais o Carnaval da cidade”, concluiu Rúbia.



ESQUEMA ESPECIAL DE TRÂNSITO