Gerson King Combo: O Rei do Hip Hop presente em single inédito - Divulgação/Copa Soul Discos

Publicado 30/01/2024 18:39

Niterói - Depois do lançamento do primeiro single do EP Hip-Hop Combo, com a música “Tenho Fome” em novembro do ano passado, a CopaSoul Discos lança no próximo dia 02 de fevereiro, o segundo single com a música inédita “Vai enganar caracolis”. Com as surpreendentes participações do rapper paulistano Xis e do produtor niteroiense Gilber T, Gerson solta seu flow em cima de uma base com fortes influências do rap nacional e do ritmo ‘amapiano’, estilo que representa a moderna música eletrônica africana.



Cansados de serem enganados, Gerson e Xis cantam em um bem-humorado protesto aos maus políticos, que só prometem e não cumprem nada. “Vai enganar caracolis” era uma frase clássica do King, ele adorava falar isso, e na maioria das vezes, trocava o caracolis. Considerado um dos pioneiros do Hip-Hop no Brasil, Gerson King Combo faleceu em 2020, deixando diversas músicas inéditas gravadas, que agora o produtor Ronaldo Groove está completando e lançando com participações de grandes nomes do rap nacional. Fique ligado nas lojas digitais.



TRADIÇÃO E MÚSICA BLACK SOUL



Não é de hoje que a comunidade do Hip-Hop brasileiro reconhece Gerson King Combo como um dos pioneiros do rap nacional. Em 1978 ele lançou a música “Funk Brother Soul”, considerada por muitos, como o primeiro flow de rap em cima de uma base funk gravada no país. Em 1980 lançou o primeiro gangsta rap nacional, com o compacto “Melô do Mão Branca”, música que conta a saga do famigerado matador carioca. Nas décadas seguintes, gravou e tocou com meio mundo do rap nacional, sempre apoiando, divulgando e fortalecendo o movimento. Em 2016, uma nova versão para o clássico “Mandamentos Black”, foi trilha do videoclipe promocional do badalado ‘Get Down’, seriado da Netflix que conta o início do Hip-Hop nos Estados Unidos.



FICHA TÉCNICA



Single: Vai enganar caracolis

(Gerson King Combo/Heitor Nascimento/Xis)

Gerson King Combo - Vocal

Xis - Vocal

Gilber T - Sintetizador, Efeitos e Backing Vocal

Ronaldo Groove - Programações

Heitor Nascimento - Guitarras

Dalton Madalena – Flauta



Este single começou a ser gravado em 2012 no Estúdio IpaSoul no Rio de

Janeiro. Em 2023, foi finalizado no mesmo estúdio e no E.I. Estúdio em Niterói.

Mixado por Gilber T

Masterizado por Sidney Sohn

Produzido por Ronaldo Groove e Gilber T



EP - Hip-Hop Combo

Capa - Bia Mauro (Artyeah!)

Selo - CopaSoul Discos

Distribuição - Tratore