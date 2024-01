Circuito de Carnaval do Itaipu Multicenter: evento gratuito no sábado, para toda a família - Divulgação/Ascom

Publicado 29/01/2024 15:57

Niterói - O Carnaval está chegando e o Multicenter Itaipu garante a folia da região oceânica de Niterói. Este ano acontece a 2ª edição do bloquinho itinerante do Multi, levando muita diversão e alegria para a familia que lá comparecer no dia 10 de fevereiro (sábado de carnaval), das 15h às 19h.



O Circuito de Carnaval contará com atrações itinerantes, contagiando os corredores do primeiro e segundo piso do shopping com muita energia carnavalesca, personagens infantis, camarim divertido e muita música com os cortejos da bateria da JV Samba Show -- acompanhada de passistas, mestre sala e porta bandeira.



Além dos sambas enredos da avenida, outros ritmos como mpb, funk, pop, axé e forró também fazem parte do repertório e, claro, não poderá faltar as tradicionais marchinhas que embalam os foliões de todas as idades.



Serviço:

Evento: Circuito de Carnaval no Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ

Data: 10 de fevereiro de 2024 (sábado)

Horário: das 15h às 19h - Valor: Grátis

*Evento Livre para Todas as Idades