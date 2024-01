Representante da Abrasel Leste Fluminense: ação coletiva contra a Enel - Divulgação/Ascom

Publicado 29/01/2024 15:48

Niterói – A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Leste Fluminense RJ, que representa os comerciantes desse segmento na Região Metropolitana e Região dos Lagos, entrou com uma ação coletiva de indenização contra a Enel. A ação acontece pelas falhas no fornecimento de energia ao longo dos últimos meses.

Segundo informações divulgadas pelo corpo jurídico da associação são imensuráveis os prejuízos causados a diversos associados pela ausência de energia por prazo que ultrapassou o razoável.

"Estamos diante de uma situação inaceitável, onde os empresários do ramo de bares e restaurantes enfrentam prejuízos significativos devido à constante falta de energia. Nossa ação coletiva busca justiça para os associados, exigindo reparação não apenas pelos danos materiais, mas também pela angústia causada pela demora no restabelecimento do serviço. Juntos, lutaremos por um ambiente propício aos negócios e pela responsabilidade das empresas prestadoras de serviços essenciais na nossa região", comentou Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense RJ.

A ação coletiva corre na 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói e pretende reaver os danos materiais como perda de insumos, conserto de máquinas e afins e, também, indenização de cunho moral pela má prestação do serviço e demora no restabelecimento da energia