Microchipagem de animais domésticos: na Ilha da Conceição - Divulgação/Ascom

Publicado 28/01/2024 11:31

Niterói – A Prefeitura, através do Centro de Controle Populacional dos Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, colocou microchips e vacinou mais de cem pets no último sábado (27), no sede da Administração Regional da Ilha da Conceição. A ação aconteceu de 9h às 13h, e teve o objetivo de oferecer maior segurança aos animais de estimação de moradores do bairro, além de promover a vacinação antirrábica e orientações veterinárias. Os serviços foram todos gratuitos.

Através do microchip, é possível armazenar informações sobre o tutor responsável pelo animal, com referência, endereço e o histórico de vacinação. Informações sobre seu nascimento e eventual castração também são armazenadas no equipamento. O procedimento para a implantação é indolor. O microchip é colocado em região subcutânea, entre as escápulas, embaixo da pele, sem atingir músculos ou qualquer outra estrutura mais profunda.

Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói, diz que o projeto desenvolvido neste sábado (27) na Ilha da Conceição será ampliado para outros bairros durante o ano."Para 2024 estamos planejando realizar no mínimo dez ações como a de hoje pela cidade e ainda ofertar novos serviços. A microchipagem é uma política pública muito importante para combater o abandono de animais, além de ajudar nos casos de desaparecimento de pets", ressalta Marcelo Pereira.

Os pets microchipados ganham uma medalhinha de identificação com QRCode para ser colocada na coleira. Todo o processo de cadastro e localização é realizado de forma simples e informatizado através de um celular."Achei muito importante essa ação aqui em nosso bairro. Além da microchipagem, eu consegui vacinar meu cão", contou a moradora Tayna Barbosa.

Mais de 4,5 mil animais da já receberam o microchip em Niterói. A identificação por meio do equipamento é uma das principais estratégias da Prefeitura para fazer frente ao abandono e, ainda, facilitar a recuperação de animais perdidos.