Cidade de Niterói: adotando o sitema de Posse DigitalReprodução/Internet

Publicado 28/01/2024 11:07

Niterói – A partir de agora as pessoas que forem ingressar ou mudar de cargo na administração direta da Prefeitura de Niterói podem iniciar o processo de forma online. Isso é possível através do serviço de Posse Digital, lançado no Portal de Serviços, que possibilita solicitar encaminhamento médico e agendar a posse pela internet. Essa iniciativa reduz significativamente o tempo de espera para ser empossado, além de otimizar o dia a dia de trabalho dos servidores que atuam neste setor.



O processo de posse presencial demandava a cópia de, em média, 10 documentos e de preencher à mão cerca de sete declarações. Com a transformação digital deste serviço, os documentos são apresentados digitalmente, reduzindo o gasto com papel. É necessária apenas a assinatura presencial do servidor. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão e Administração, além do Laboratório de Inovação de Niterói.



“Continuamos avançando com a transformação digital em Niterói, que impacta diretamente o cidadão e também os servidores da administração direta da Prefeitura. Foi a partir de um esforço coletivo com outros órgãos que chegamos a mais de 70 serviços digitais e conseguimos disponibilizar informações de mais de 340 no Portal de Serviços. Com a Posse Digital, as pessoas que vão ingressar ou os servidores que vão mudar de cargo conseguem reduzir o tempo no atendimento presencial”, destaca a secretária municipal de Planejamento, Isadora Modesto.



A Posse Digital abrange diversos tipos de cargos como Cargo Efetivo; Cargo Comissionado com Nomeação de Detentores de Cargo Efetivo; Cargo Comissionado com Nomeação de Servidores Efetivos de Outros Entes e Entidades; Cargo Comissionado com Nomeação; Cargo Comissionado; Cargo Comissionado de TIC; e Cargo Eletivo.



“A Posse Digital é mais uma ferramenta para a modernização da gestão. Niterói evoluiu muito na questão da estrutura. A gente precisa pensar nos procedimentos internos. A nossa posse era muito demorada. Um servidor que toma posse leva de 30 a 45 minutos porque tem vários formulários e declarações para preencher. A Posse Digital veio para facilitar tudo isso. O servidor só terá que ir à Prefeitura assinar o livro de posse. É um ganho enorme pensando no bem-estar do funcionário”, afirmou o secretário municipal de Administração, Luiz Vieira.



Mais serviços



Além da Posse Digital, dois novos serviços eletrônicos relacionados à Vigilância Sanitária estão disponíveis no Portal de Serviços: “Apresentar Recurso de Auto de Multa Sanitária” e “Apresentar Recurso de Auto de Infração Sanitária”. A partir dos novos serviços, o cidadão consegue recorrer nos casos de penalidades, multas ou infrações referentes a irregularidades sanitárias.



Passo a passo

Os usuários devem entrar no Portal de Serviços (www.servicos.niteroi.rj.gov.br) ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão” e fazer login com a conta da plataforma Gov.Br. O Gov.BR é o serviço online de autenticação e identificação dos cidadãos e das cidadãs para solicitação de serviços digitais. Em seguida, o usuário deve buscar o serviço e clicar no botão “Solicite aqui”. Depois, é preciso preencher o formulário, anexar os documentos necessários, clicar em “Enviar” e aguardar o resultado. Para consultar o pedido, o usuário deve clicar em “Acompanhe suas solicitações” no Portal de Serviços ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão”.