Adriana Calcanhoto: show gratuito na Praia de Icaraí neste sábadoDivulgação/Ascom

Publicado 25/01/2024 06:38

Niterói – O projeto Sesc Verão 2024, em Niterói, traz apresentações gratuitas de Adriana Calcanhotto neste sábado (27) e da banda Biquini neste domingo (28), que se apresentarão em um palco montado na Praia de Icaraí, sempre a partir das 18h30. Além disso, o evento promove diversas atividades de lazer, esportivas e culturais, para toda a família. O Sesc RJ realiza este projeto em 28 municípios do Estado, até fevereiro.Na Arena Sesc Verão 2024, uma estrutura instalada ao ar livre na Praia de Icaraí, o público poderá conferir uma agenda especial de atrações, repleta de atividades esportivas, recreativas e educativas, todas com classificação livre.Outros destaques do Sesc Verão 2024 no município são as vivências esportivas, com as clínicas de vôlei com o bicampeão olímpico Giovane Gávio (27/01, às 16h), e as equipes femininas do Sesc Botafogo (27/01, às 16h) e Sesc Flamengo (28/01, às 15h:30min), Beach Tennis com o campeão mundial Guilherme Prata (28/01, às 13h) e Futmesa/futevôlei com o campeão brasileiro e vice-campeão mundial da modalidade Léo Lindoso (04/02, às 16h); assim como o Jogo das Estrelas Clinica Esportiva (16h) e a apresentação esportiva do Jogo das Estrelas (16h45min), em 03/02, com a presença de ex-atletas da Seleção Brasileira de Futebol de Campo e outros ex-atletas renomados de grandes clubes do futebol brasileiro e mundial.O local ainda abrigará oficinas de porta-óculos (28/01 e 04/02, das 10h30 às 17h30), com orientação sobre reaproveitamento de banner para trabalhar noções de sustentabilidade; e de acessórios de verão (27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), de confecção de pulseiras e cordões com o uso de miçangas; a Eco-Exposição “Animais Marinhos” (27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), que conta com réplicas gigantes de alguns animais marinhos a fim de sensibilizar sobre os impactos negativos do lixo no mar para a vida dos seres vivos; Orientações em Saúde (27 e 28/01, 03 e 04/02 das 10;30 às 17:30 h), sobre alimentação no verão com dicas de alimentos, cuidados com a pele, entre outros temas; a intervenção poética “Correio feminino com Kika Farias” (27/01, das 16h às 18h), inspirado nas dicas que a escritora Clarice Lispector escreveu em jornais, colunas femininas, a artista espalha frases inspiradoras, poemas, todos compostos por mulheres; Recreação Esportiva, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras (27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30)); entre tantas outras atrações para toda a família.Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 é "Sesc Verão é para todos!”. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior."A proposta do Sesc Verão em Niterói é trazer diversão e bem-estar, convidando e sensibilizando o público de todas as faixas etárias a participar, de forma gratuita, de uma programação esportiva e cultural, com atividades diversificadas e shows que acontecem na praia. A partir desta experiência, esperamos criar uma rotina de atividades físicas que gerem impactos positivos na saúde dos moradores, gerando qualidade de vida", diz o presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil.A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br