Consulta pública no Colab: aberta somente até quinta-feiraDivulgação/Ascom

Publicado 24/01/2024 07:27

Niterói – Nit Bike, Araribike, Bici Niterói, Niticleta e Nikiti Bike. Esses são os candidatos para se tornar o nome das bicicletas compartilhadas que serão implantadas pela Prefeitura de Niterói. Até a quinta-feira (25), a população vai poder participar de uma consulta pública e batizar a iniciativa. O projeto pretende espalhar 50 estações e 600 bikes pela cidade. Aberta desde o dia 18 de janeiro, a pesquisa já passa dos 3 mil votos e pode ser acessada pelo site https://consultas.colab.re/bikeniteroi ou pelo aplicativo Colab, disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS).



“O Colab é a principal plataforma de acesso a serviços e na organização do envolvimento do cidadão nas políticas públicas que são desenvolvidas pela gestão”, ressalta o coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão de Niterói, Fernando Stern. “A cultura da bicicleta e o tema da mobilidade urbana sempre mobiliza o público nas nossas redes e nas consultas públicas que realizamos. O sistema de bicicletas compartilhadas é um desejo antigo da população por todo o seu potencial para melhorar a mobilidade e dialoga com a sustentabilidade, que é fundamental na atualidade. Ficamos muito felizes de acompanhar cada vez mais pessoas engajadas nesse processo”.



O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que a Prefeitura realizou, em dezembro, a licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelo sistema. O resultado foi divulgado neste mês de janeiro e a empresa vencedora já iniciou o trabalho de implantação do projeto. O investimento anual será de cerca de R$ 8,5 milhões e o serviço será gratuito para a população.



“Niterói está na vanguarda regional em relação à mobilidade ciclo ativa. Pretendemos oferecer uma estrutura para incentivar cada vez mais a prática do ciclismo, distribuindo, em um raio de 5 km do Centro de Niterói, estações estrategicamente localizadas. Icaraí, São Lourenço, Barreto, Ingá, São Domingos, Gragoatá e Boa Viagem são alguns dos bairros que serão contemplados. É com muita satisfação que estamos proporcionando esse serviço na cidade”, comemora.



