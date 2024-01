Agência bancária na Rua Santa Rosa: totalmente às escuras - Leonardo Rivera

Agência bancária na Rua Santa Rosa: totalmente às escurasLeonardo Rivera

Publicado 23/01/2024 18:39

Niterói - Moradores da região do Jardim Icaraí e de Santa Rosa continuam tendo quedas de energia em dias de chuva. Nesta terça-feira (23) um trecho da Rua Santa Rosa, indo até o Largo do Marrão, ficou às escuras -- incluindo diversas lojas, supermercados e farmácias. A falta de energia elétrica começou por volta das 16 horas e, até o fechamento desta matéria, não tinha sido reestabelecida.

O que se via eram lojas fechadas e sem luz, com seus funcionários do lado de fora, mesmo com chuva. Um supermercado funcionava com luz em meia fase, e quem tinha lanternas as acendeu, apesar de todo o comércio da região sofrer com o apagão. Uma loja de departamentos fechou as portas por completo, sem condições de receber os clientes. A Rua Geraldo Martins, paralela à Rua Santa Rosa, também estava sem luz, até a altura do número 103.

De acordo com a funcionária de uma loja de colchões, a Enel foi informada e não deu previsão de horário de retorno do fornecimento de energia elétrica. "É so chover que a luz cai. Tem sido recorrente, gostaria de saber quem vai pagar pelos prejuizos que temos todas as vezes que acontece isso. Mas a conta de luz chega sempre em dia e, se não pagarmos, o fornecimento é interrompido", desabafou a funcionária, que preferiu não se identificar.