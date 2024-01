Secretário Executivo Rodrigo Neves e Prefeito Axel Grael: 14º Encontro de Gestores de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 23/01/2024 19:20 | Atualizado 23/01/2024 19:24

Niterói - A cidade de Niterói realizou, nesta terça-feira (23), o 14º Encontro de Gestores. O prefeito Axel Grael, secretários e coordenadores alinharam as metas e as entregas para este ano. O Plano de Metas Anual é o instrumento de planejamento de curto prazo da Prefeitura de Niterói desde 2013. Ao todo, estão previstas 180 metas para 2024.



A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) realizou um levantamento das principais iniciativas que poderiam se tornar metas neste ano. O estudo tomou como base o Plano de Governo, os planos Niterói Que Queremos (NQQ) e o Plurianual (PPA), as Leis Orçamentárias (LDO e LOA), os Planos de Metas anteriores, Planos Setoriais, entre outros. Esse mapeamento, aliado à visão estratégica da gestão, proporcionou um mapa das prioridades para 2024, que foi utilizado pelo prefeito Axel Grael como base para definir as diretrizes específicas a serem entregues por cada órgão do Município.



Niterói tem um orçamento estimado em R$ 5,4 bilhões para este ano. Estão previstas entregas importantes como a recuperação do Canal da Lagoa de Itaipu; a ampliação da malha cicloviária e do Bicicletário Arariboia; a inauguração do Centro Cultural da Zona Norte; a inauguração da Casa Norival de Freitas, além da ida a campo da “Niterói que Somos”, a Pesquisa Municipal por Amostra de Domicílios. Também estão previstas a modernização da gestão dos hospitais Carlos Tortelly e Mário Monteiro, a inauguração da Nova Maternidade Alzira Reis, bem como a inauguração de escolas e da Plataforma Urbana Digital da Viradouro. Também serão realizados concursos para a Educação.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o objetivo é aumentar os esforços para fazer todas as entregas planejadas para 2024.“Temos um planejamento de entregas muito potente. A quantidade de editais de licitação abertos no final de 2023 é muito grande. A gente tem tido um resultado muito bom no andamento desses editais. O desafio desse ano é entregar. É fazer com qualidade e cumprir o nosso planejamento. Vamos ter o Parque Orla de Piratininga completo; o Centro Cultural da Zona Norte; as obras de requalificação no Centro da cidade como a Avenida Rio Branco e a Avenida Amaral Peixoto. Vamos ter também a conclusão das obras de urbanização da Região Oceânica”, explicou Axel Grael.



Os gestores também relembraram as metas cumpridas em 2023, como a entrega das obras de reforma dos módulos do Programa Médico de Família (PMF) da Ititioca, Bernardino, Ponta D’Areia e Maravista. A Prefeitura também inaugurou a primeira parte do Complexo Esportivo Municipal da Concha Acústica, incluindo o campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, quadras de tênis e vôlei de praia. Outras entregas importantes para a cidade foram a inauguração do Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca; a ordem de início da dragagem do Canal de São Lourenço; a implementação de conectividade em 94 escolas da rede municipal e a realização da III Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.



O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, ressaltou que o propósito da Prefeitura é a construção do bem comum.“Em 2024, vamos ampliar a qualidade dos serviços prestados pelo Município e fazer as entregas previstas. Vou acompanhar o prefeito Axel Grael no monitoramento destas entregas. Temos vários investimentos em curso, por exemplo, em obras de infraestrutura. Investimos R$ 1 bilhão em contenções de encostas desde 2013. Nenhuma cidade do país fez mais do que Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.



A secretária municipal de Planejamento, Orçamento, e Modernização da Gestão (Seplag), Isadora Modesto, reforçou a importância do Encontro de Gestores.“Um encontro como este, com o prefeito e os gestores dos órgãos e entidades da cidade, é muito importante para alinharmos os projetos prioritários e unirmos esforços para alcançarmos nosso objetivo comum, que é melhorar a vida da população, com serviços de qualidade para o cidadão”, disse Isadora Modesto.



Posse Digital



Durante o Encontro de Gestores, também foi lançado o serviço de Posse Digital, no Portal de Serviços, para os servidores que vão ingressar ou mudar de cargo na Administração Direta. Esta iniciativa representa mais um avanço na transformação digital dos processos administrativos do Município, em colaboração com a Secretaria de Administração (SMA) e o Laboratório de Inovação de Niterói (LabNit). Agora, os servidores podem solicitar encaminhamento médico e agendar a posse de forma digital. Com isso, há uma redução significativa no tempo necessário para o processo de posse, uma vez que todas as declarações, que anteriormente eram preenchidas presencialmente, agora são preenchidas por meio do formulário digital.