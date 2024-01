Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono: inscrições abertas - Divulgação/Ascom

Publicado 23/01/2024 12:59

Niterói – Já estão abertas as inscrições para o 2º edital do Programa Municipal de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono. O programa, que foi lançado em 2023, faz com que empresas e associações da cidade adotem práticas sustentáveis que resultem na redução da emissão de gases de efeito estufa. As empresas interessadas em participar na do novo edital têm até o dia 29 de fevereiro para aderir ao programa.



O Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Clima (Seclima) em parceria com a Controladoria Geral do Município (CGM), e incentiva empresas e associações a adotarem práticas sustentáveis visando a redução das emissões de gases de efeito estufa. Na primeira edição, 33 empresas participaram de capacitações em cinco áreas-chave: gestão participativa, emissões, pactos e acordos, instrumentos e comunicação. A entrega dos certificados marcou o comprometimento da cidade com as questões climáticas. Além disto, Niterói recebeu o Certificado da ONU, concedido pela United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) durante a convenção sobre Mudanças Climáticas.



As inscrições para o 2º edital do Programa Municipal de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono de Niterói estão abertas até 29 de fevereiro, às 23h59. A gestão do programa será realizada por uma comissão composta por representantes da Secretaria Municipal do Clima e da Controladoria Geral do Município e mais seis apoiadores (FIRJAN, SEBRAE, OAB, CDL, CRC e a ACIERJ).



Para se inscrever, basta acessar o link https://acesse.one/CVFQy. Dúvidas e informações sobre todas as fases do programa contidas neste edital podem ser esclarecidas pelo e-mail: 2editalboaspraticascarbono@gmail.com.



“Mostramos na primeira edição que desde microempresas até grandes empresas podem participar de forma ativa no programa. Isto foi possível pela capacitação que fazemos com todos ao longo do processo de certificação. E o sucesso que obtivemos é consequência da sensibilidade do setor produtivo de Niterói, mostrando que é possível caminharmos para uma economia de baixo carbono em nível local”, afirmou Luciano Paez, secretário municipal do Clima.



PROGRAMA PREMIADO



O Programa conquistou o primeiro lugar na categoria “Inovação na Gestão” do Prêmio Robert Gray de Sustentabilidade Ambiental. A premiação, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), reconhece iniciativas inovadoras que incorporem princípios e ações de sustentabilidade e produzam resultados socioambientais positivos para a sociedade.



A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, explica que por meio do programa, a Prefeitura busca engajar o setor empresarial e a sociedade organizada nas políticas públicas de sustentabilidade. “São cinco categorias, cada uma delas referente a um Pilar de Gestão: Certificação em Gestão Participativa e Integrada, Certificação em Gestão de Conhecimento, Formação e Comunicação, Certificação em Gestão de Emissões, Certificação em Gestão de Instrumentos e Certificação em Gestão de Pactos e Acordos. Esse projeto é uma das iniciativas que a Controladoria tem adotado para incentivar práticas de governança com preocupações sociais e climáticas”, frisa Cristiane.

Desde 2021, Niterói participa oficialmente das Conferências das Partes (COPs), onde contribui com seus exemplos de ações de resiliência e sustentabilidade. A cidade também aderiu à campanha “Race to Zero”, da ONU, e está trabalhando para uma recuperação saudável, resiliente e com zero emissões de carbono dos seus ambientes até 2050, em alinhamento com o Acordo de Paris.



O objetivo da Race To Zero é criar impulso em torno da mudança para uma economia descarbonizada antes da COP26, onde os governos devem fortalecer suas contribuições para o Acordo de Paris. Isso enviará aos participantes da conferência um sinal de que empresas, cidades, regiões e investidores estão unidos para cumprir as metas de Paris e criar uma economia mais inclusiva e resiliente. A COP26 deste ano está chamando a atenção do quão importante é que municípios pelo mundo se engajem na agenda climática mundial.