Limpeza de bueiros e ruas: prevenção para minimizar impactos dos temporais - Divulgação/Ascom

Publicado 20/01/2024 13:45

Niterói - A Prefeitura vem investindo em uma série de ações de prevenção para minimizar os impactos dos temporais que acometem a cidade, principalmente durante o verão. Além de obras de contenção de encostas feitas em diversas regiões pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizam constantemente ações de zeladoria na cidade.



Somente em 2023, a Emusa investiu R$ 236 milhões em mais de 80 obras de contenção de encostas em diversos pontos de Niterói. Dessas, 57 já foram 100% concluídas. Desde 2013, os investimentos superam R$ 500 milhões. “Essas obras nem sempre aparecem, mas ajudam a salvar vidas. As ações são realizadas de acordo com um minucioso trabalho de análise que segue o Plano de Gerenciamento e Prevenção de Riscos, e também integram o eixo Clima e Resiliência do Plano Niterói 450 anos, que tem como objetivo promover dignidade e garantir qualidade de vida por meio da defesa do clima. Vamos seguir avançando nesses trabalhos”, afirmou o prefeito Axel Grael.

No ano passado, a Seconser limpou 74.334 metros de rios e canais, mais de 4,7 mil caixas e mais de 29 mil metros de rede, além de ter feito quase 5 mil podas de árvores. A contribuição da população através do aplicativo Colab foi fundamental na ajuda das equipes. “A contribuição da população é fundamental e ajuda muito a direcionar o trabalho. Recebemos 30.992 demandas pela plataforma, um aumento de 23% em relação a 2022”, destacou a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

Só em dezembro, a Clin retirou 3863 kg de 1.261 bueiros da cidade. Na chuva da última semana, mais de 800 homens trabalharam nas ruas para retirar os resíduos acumulados e minimizar os transtornos causados pelos temporais. A Companhia também auxiliou na normalização do tráfego de veículos, retirando resíduos das ruas.