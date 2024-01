Programa de Férias na Escola: crianças visitaram o Museu Imperial, em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 19/01/2024 14:51

Niterói - Os estudantes da UMEI Jacy Pacheco, localizada no Barreto, puderam fazer uma imersão na história do Brasil e da Família Real em um passeio ao Museu Imperial, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, nesta quinta-feira (18). A programação fez parte do programa “Tô de Férias na Escola”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME).

O roteiro começou com uma visita guiada pelo museu onde as crianças puderam apreciar a arquitetura, ver as carruagens utilizadas pela Família Real, além de outros carros utilizados durante o século XIX. Elas também observaram objetos da época que despertaram curiosidade, como o primeiro aparelho telefone que chegou ao Brasil, que pertenceu a D. Pedro II. As crianças puderam contemplar ainda as coroas de D. Pedro I e de D. Pedro II, e a pena que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea.

O presidente da FME e secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou que passeios como esse são enriquecedores e também são parte fundamental da formação educacional e social dos estudantes. “A principal base do ensino é dentro da escola, mas fora dela também há um mundo de possibilidades para o aprendizado. No Museu Imperial, por exemplo, os estudantes tiveram contato direto com a história, aprenderam conceitos da época, conheceram objetos que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Tenho certeza que isso ficará marcado na memória de cada um deles e tudo o que aprenderam irá agregar bastante ao conteúdo de sala de aula”, contou Bira Marques.

Apesar do vasto acervo, um dos pontos que mais chamou atenção da turma foi visitar o espaço calçando pantufas. A Mel, de 10 anos, fez questão de contar o que mais gostou no passeio: “Poder conhecer a sala das princesas. Mas eu também gostei de andar de pantufas pelo espaço”, disse. Já Yasmin, de 10 anos, disse que adorou a viagem, apesar de ter sentido um pouco de medo ao subir a serra: “Eu adorei o museu, nós entramos de pantufas, deslizando pelo chão. Eu gostei muito”, divertiu-se.

A Diretora-Geral da unidade escolar, Maristela Fontes, ressaltou a importância das crianças ocuparem espaços de cultura e história.“O Tô de Férias na escola é um programa importantíssimo para a comunidade escolar e para Niterói. As atividades localizadas dentro das escolas são centradas em brincadeiras e esportes, que são essenciais para a juventude. Neste passeio, as crianças saíram da sua cidade para conhecer outra, a serra, outras realidades. Isso desperta curiosidades e é parte importante do seu desenvolvimento escolar e acadêmico”, considera Maristela Fontes.

Após a visita ao Museu Imperial, as crianças da UMEI Jacy Pacheco foram ao Palácio de Cristal, também em Petrópolis. Os pequenos conheceram a estrutura e a história do prédio, fundado em 1884 para uma exposição de flores, pássaros e produtos agrícolas. Neste momento, eles puderam praticar atividades físicas e brincar.

A professora da UMEI, Ana Pio, que também acompanhou a visita, disse que é fundamental estender o espaço escolar para os momentos de lazer das férias. “As crianças estavam extremamente ansiosas para a colônia de férias começar. Isso porque, até o início do programa, as crianças ficavam em casa mexendo no celular ou vendo TV. Com o Tô de Férias na Escola, eles têm a oportunidade de encontrar seus amigos e brincar em um espaço seguro”, diz Ana Pio.