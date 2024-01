Niterói: anfitriã da primeira etapa nacional de altinha, na Praia de Icaraí, em frente à Rua Pereira da Silva. - Divulação/Ascom

Niterói: anfitriã da primeira etapa nacional de altinha, na Praia de Icaraí, em frente à Rua Pereira da Silva. Divulação/Ascom

Publicado 18/01/2024 17:42

Niterói - A bola não pode cair. No sábado (20), Niterói será a anfitriã da primeira etapa nacional de altinha, na Praia de Icaraí, em frente à Rua Pereira da Silva. Daí o nome da Copa Pereiralta, que vai reunir 64 atletas em quartetos mistos (tendo ao menos um homem ou uma mulher), das 9h às 17h, com entrada grátis. É esperado um público de 500 pessoas, que além do esporte vai poder curtir músicas de DJs, no pôr do sol.

O campeonato nacional é organizado pela Liga Em Alta, que realizou etapas em Florianópolis (SC), São Conrado, São Paulo (SP), Vila Velha (ES), Caraíva (BA), Pipa (RN) e Macaé (RJ), no ano passado. A etapa de Icaraí também será válida como a última da Liga em 2023 e vai coroar os melhores atletas do ranking.

Em Niterói, o nome da Copa homenageia a equipe de altinha criada por um grupo de amigos em Icaraí, em 2016, naquele trecho da praia, como explica Felipe Knappi, um dos organizadores do evento.“Atualmente, além de realizar eventos esportivos como a 1ª Batalha Pereiralta, o time se engaja em movimentos sociais, participando de ações de limpeza de praias e da divulgação do esporte nas escolas”, diz Felipe.

Ele explica que a Copa Pereiralta terá 16 quartetos nas areias de Icaraí, reunindo aletas de Niterói, Rio, Macaé, Rio das Ostras, Florianópolis, São Paulo e Espírito Santo.

As equipes farão apresentações em três fases, antes da semifinal e da final da competição, com os três melhores grupos tendo cinco minutos para a exibição. As notas dos jurados, com bonificações e penalizações, são baseadas em quedas de bola, dois toques, precisão de passe, corte, ataque, intensidade, velocidade, recursos e criatividade.

A organização da Copa tem apoio da Prefeitura de Niterói, Predialnet, Corona e Øliver’s Pizza, entre outros apoiadores. Quem quiser também poderá acompanhar as transmissões do torneio pelos canais do YouTube da Em Alta e da Pereiralta