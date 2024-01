André Bento: prestigiando a troca de comando do Monte Bastione - Divulgação/Ascom

Publicado 17/01/2024 21:32

Niterói – O Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, acompanhado pela Diretora de Turismo da empresa, Marcelly Apolinário, participaram da solenidade da troca de comando do 21º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha), Grupo Monte Bastione, em Jurujuba, na manhã da última terça-feira (16), onde o Tenente Coronel Cesar Bonfim Menine Camelo Prosdócimo assumiu o comando do Grupo Monte Bastione.

André Bento, ao estreitar laços com o atual comando, destacou que o Monte Bastione, faz parte do Complexo de Fortes de Niterói – que representa um histórico patrimônio e um dos mais importantes atrativos turísticos da cidade.



O Monte Bastione fica no bucólico bairro de Jurujuba, cujo acesso se dá pelo Forte Barão do Rio Branco, com uma exuberante vista de toda a Baía de Guanabara e orla de Niterói. Apresenta diversos tipos de canhões, dos mais variados calibres, utilizados na 2ª Guerra Mundial e trazidos para o Brasil como troféus da guerra. O caminho é repleto de animais silvestres e cercado de mata virgem, por se tratar de uma unidade militar preservada.

Além de o passeio ser muito rico em história e cultura, a beleza do local é única e impressionante. Hoje é um dos poucos locais da cidade com resquício de Mata Atlântica nativa. No topo do Forte do Pico, onde fica o Monte Bastione, o visitante contará com uma das melhores vistas panorâmicas do mundo, que é caracterizada quando realiza-se um giro de 360°: uma paisagem espetacular da Fortaleza de Santa Cruz, da cidade do Rio de Janeiro, da entrada da boca da Baía de Guanabara, do Corcovado e do Pão de Açúcar.

O acesso ao Monte Bastione é feito pelo Forte Barão do Rio Branco, na Av. Marechal Pessoa Leal, 265. Os interessados em conhecer o Forte do Pico, onde fica o Monte Bastione, devem fazer consulta prévia para marcar visitação pelo site http://www.21gac.eb.mil.br/visitacao ou ligar pelos tels. 3611-4205 ou no 3611-4200. Mais informações podem ser adquiridas pelo e-mail: rp_21gac@yahoo.com.br

